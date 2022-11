Daryl Dixon : Clémence Poésy et Adam Nagaitis dans le spin-off de Walking Dead

Clémence Poésy et Adam Nagaitis rejoignent Norman Reedus dans la série The Walking Dead Daryl Dixon.

L’actrice française Clémence Poésy (Tenet) et l’anglais Adam Nagaitis (Chernobyl, The Terror) seront au générique de la série Daryl Dixon, spin-of de The Walking Dead qui se déroulera en France.

Après la conclusion de la série de The Walking Dead, la nouvelle série portée par Reedus verra le favori des fans de l’univers de zombie transporté de notre côté de l’Atlantique, vers la France et dans un tout nouveau monde devenu fou.

Poésy jouera le rôle principal féminin Isabelle, membre d’un groupe religieux progressiste, qui s’associe à Daryl (Reedus) dans un voyage à travers la France et se retrouve confrontée à son sombre passé à Paris.

Nagaitis sera Quinn, un Britannique déplacé qui est devenu puissant dans le Paris post-apocalyptique en tant que vendeur sur le marché noir et propriétaire de Demimonde, une boîte de nuit underground sexy.

Initialement destiné à mettre en vedette sa collègue de TWD Melissa McBride aux côtés de Reedus, le spin-off a vu l’actrice quitter le projet en avril. Presque simultanément, la showrunner de TWD, Angela Kang, qui devait être aussi showrunner de Daryl Dixon, a passé finalement le relais à David Zabel (Urgences), mais elle reste productrice exécutive.

