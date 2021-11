The Batman : Un héros tiraillé par sa rage selon le synopsis officiel

Le Batman de Robert Pattinson sous l’œil de Matt Reeves se révèle dans un synopsis officiel après le trailer étendu du DC Fandome

Le Batman de Matt Reeves se dévoile doucement, après sa bande annonce tonitruante, mélancolique et noire revélée à l’occasion de l’évènement DC fandome.

Un trailer qui offrait un premier aperçu de l’histoire de Bruce Wayne incarné par Robert Pattinson dans cette dernière itération Batman, ainsi qu’un regard sur sa galerie de méchants notamment le Pingouin, une nouvelle vision de Gotham City, ainsi que Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman.

Warner offre aujourd’hui un synopsis officiel, qui explique les états du Batman de Pattinson ainsi que les thème principaux de ce film, voulu plus noir et plus cru, centrée sur les premières années de Batman dans son costume, ainsi que ses motivation.

Un synopsis qui souligne que le film de Matt Reeves sera plus axée sur la psychologie des personnages, qu’ils soient héros, anti-héros ou vilain :

« The Batman est film d’action et thriller bourré de tension qui se concentre sur les jeunes années de Batman, tiraillé entre sa rage et ses valeurs alors qu’il enquête sur un mystère déroutant qui terrorise Gotham. Robert Pattinson offre un prestation vive et intense de Batman, super-héros désespéré, entre désillusion et prise de conscience vis-à-vis de sa colère, qui le consume tout autant que celle du tueur en série qu’il pourchasse »

Un synopsis qui révèle que ce qui va lancer Bruce dans cette intrigue est une succession de morts mystérieuses en série. Un classique du film noir, ton choisi par Matt Reeves pour cet opus au-delà du genre classique inhérent à cette franchise.

Dans The Batman, Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est prévu dans les salles de cinéma le 2 mars 2022.

Crédit photos : ©Warner