The Batman : Nouvelle bande-annonce épique du DC FanDome !

Découvrez la nouvelle bande-annonce épique du film The Batman, dévoilée au DC FanDome.

Un an après la première bande-annonce, DC et Warner Bros ont dévoilé un nouvel aperçu du film The Batman durant l’événement DC FanDome, qui s’est tenu en ligne ce samedi soir. Et le moins qu’on puise dire, c’est que c’est une bande-annonce épique qu’on peut découvrir.

La bande-annonce, que vous pouvez consulter ci-dessous, donne un aperçu le plus récent de l’histoire de Bruce Wayne / Batman incarné par Robert Pattinson, ainsi qu’un regard sur sa galerie de méchants notamment le Pingouin, et de leur nouvelle vision de Gotham City. Evidemment Zoe Kravitz se révèle en Selina Kyle/Catwoman

Le trailer tease de nombreuses victimes du Riddler mais réussit à garder l’intrigue principale du film plutôt mystérieuse.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est prévu dans les salles de cinéma le 2 mars 2022.

The Batman – La bande-annonce VF

The Batman – La bande-annonce VOST

Crédit ©Warner Bros