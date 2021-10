DC FanDome 2021 : Batman vs Catwoman et premier aperçu de Black Adam (trailer)

Un trailer pour le DC FanDome 2021 dévoile de nouvelles images pour The Batman et donne un premier aperçu de Black Adam.

Une nouvelle bande-annonce pour le DC FanDome a été publiée avant le grand événement du 16 octobre. Comme l’année dernière, le plan est de dévoiler des tonnes de nouvelles bandes-annonces, des aperçus et d’autres surprises pour les grands projets cinéma DC à venir mais aussi les séries en cours et ç venir comme Peacemaker.

Parmi eux se trouve le prochain film de super-héros Black Adam, qui présente Dwayne « The Rock » Johnson dans le DCEU en tant que personnage principal. La vidéo ci-dessous révèle brièvement le personnage et Dwayne Johnson tease le film. On a également un aperçu de Quintessa Swindell dans le rôle de Cyclone.

Dans la même vidéo, on trouve également des images de The Batman avec un aperçu d’une confrontation entre Catwoman et le Dark Knight. A la fin du trailer, il est confirmé qu’un nouvelle bande-annonce pour le film sera dévoilée le premier jour de l’événement, le 16 octobre.

Dans le reste de la vidéo, vous pouvez découvrir les différents acteurs de DC, que ce soit des films ou des séries, ainsi que des teasers rapides pour un tas d’événements pour le DC FanDome qui sera lancé le week-end prochain.

Pour en savoir plus sur le DC FanDome 2021, c’est ici et ici.

DC FanDome 2021 – Trailer