DC FanDome 2021 : Le programme de la 2ème édition dévoilé ! (Affiche)

The Flash, The Batman, Black Adam, Aquaman 2, Peacemaker, les séries de l’Arrowverse et bien d’autres sont au programme de la second édition du DC FanDome.

Après le succès de l’année dernière, le DC FanDome, évènement online planétaire pour les fans, est de retour le samedi 16 octobre et présente un événement résolument inédit, disponible en streaming. Cet événement entièrement gratuit accueillera une fois encore les fans du monde entier pour qu’ils puissent se plonger dans le DC Multiverse sur DCFanDome.com et célébrer les stars et les créateurs de leurs longs métrages, séries en prises de vue réelles et animées, jeux, comics, DVD, Blu-Ray préférés…

L’événement proposera également le DC Kids FanDome, spécialement conçu pour les enfants, qui sera accessible séparément sur DCKidsFanDome.com. En outre, DC FanDome 2021 sera disponible sur Twitch, YouTube, Facebook et Twitter, offrant aux fans de nouveaux moyens de suivre les événements se déroulant dans le Hall of Heroes du DC FanDome.

DC FanDome accueillera une pléiade d’acteurs et de créateurs à qui l’on doit les jeux, les comics, les films et les séries DC adorés des fans. Le public découvrira des infos exclusives, des bandes annonces inédites, des révélations surprises, des images de films jamais vues, des entretiens révélateurs et d’autres surprises encore au sein du DC FanDome :

Warner Bros. Pictures présentera six titres très attendus, avec une nouvelle bande-annonce de The Batman, de nouvelles images de DC League of Super-Pets, les premières images de Black Adam, un teaser de The Flash et les coulisses d’Aquaman and the Lost Kingdom et Shazam ! Fury of the Gods.

Warner Bros. Television présentera les images des nouvelles saisons de Batwoman, The Flash, Superman & Lois, et Sweet Tooth; un hommage sous forme d’adieu à Supergirl qui trouvera son dénouement au bout de six saisons ; la célébration des 100 épisodes de DC’s Legends of Tomorrow; les premières images de la nouvelle série Naomi et un aperçu du prochain épisode de Stargirl.

Warner Bros. Games dévoilera quelques infos exclusives concernant les jeux très attendus Gotham Knights, développé par Warner Bros. Games Montréal et Suicide Squad: Kill the Justice League, développé par Rocksteady Studios.

DC Publishing rendra hommage à l’héritage de l’une des plus grandes super-héroïnes du monde et à une icône de la lutte pour la vérité et l’égalité, Wonder Woman, à travers la présentation de trois livres à paraître. DC explore son parcours avec la minisérie DC Black Label Wonder Woman Historia, explore la mythologie des Amazones avec Nubia and the Amazons, et rend hommage à l’inspiration qu’elle a insufflée aux femmes du monde entier avec le roman graphique original Wonderful Women of the World. En outre, DC révélera des infos sur le nouveau chapitre de Batman/Fortnite, qui mêle plusieurs univers, et les fans en découvriront davantage sur le prochain Batman: Fear State, la nouvelle série en six volumes Black Manta, et le retour de l’Univers Milestone.

HBO Max révélera les premières images de la nouvelle série, mêlant humour et action, Peacemaker et de la série phénomène DMZ. La plateforme réserve également d’autres surprises et permettra aux fans d’avoir un aperçu de séries inédites et des nouvelles saisons de leurs titres préférés comme Titans et Doom Patrol. Les quatre séries sont produites par Warner Bros. Television.

Warner Bros. Animation présentera quelques images de la nouvelle série Aquaman: King of Atlantis, livrera un aperçu de la troisième saison de la série d’animation pour adultes Harley Quinn en révélant ce qui attend #HarIvy, dévoilera les toutes premières images du nouveau chapitre de l’univers – animé – du Dark Knight avec la toute nouvelle série Batman: Caped Crusader; et offrira aux fans un avant-goût de Young Justice: Phantoms (attention aux spoilers !!).

Warner Bros Home Entertainment présentera deux films d’animation originaux DC : les fans auront droit à un aperçu d’INJUSTICE, réunissant Superman et les autres membres de la Justice League. Il s’agit d’un tout nouveau film d’animation inspiré par les jeux vidéo et le célèbre comics. Les fans pourront aussi découvrir en avant-première mondiale la bande-annonce du nouveau film d’animation CATWOMAN : HUNTED. Les deux films sont produits en association avec Warner Bros. Animation

Tous les programmes du DC FanDome seront sous-titrés en plusieurs langues : arabe, portugais du Brésil, chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, russe et espagnol. L’accès au DC FanDome sera, une fois encore, totalement gratuit pour les fans du monde entier. Cette année, pour enrichir encore l’expérience, les fans de Chine auront la possibilité de découvrir tous les contenus, sans parler de contenus DC exclusifs propres au territoire chinois.