DC FanDome 2021 : Dwayne Johnson, Robert Pattinson, Jason Momoa au rendez-vous

Le DC FanDome 2021 dévoile son casting 5 étoiles avec entre autre Dwayne Johnson, Robert Pattinson, Jason Momoa, Zoe Kravitz et bien d’autres.

Le DC FanDome, ultime événement mondial pour les fans de DC, qui se tiendra le 16 octobre, présente la liste de ses participants pour 2021. Artistes de renom issus des plus grands films, jeux vidéo, séries et comics, participeront à cette expérience virtuelle gratuite et en direct pour les fans. Et cette année les stars à l’origine des personnages et des univers DC que nous aimons tant seront encore présents en grand nombre !

Warner Bros. Pictures présentera six titres très attendus, avec une nouvelle bande-annonce de The Batman, de nouvelles images de DC League of Super-Pets, les premières images de Black Adam, un teaser de The Flash et les coulisses d’Aquaman and the Lost Kingdom et Shazam ! Fury of the Gods.

Warner Bros. Television présentera les images des nouvelles saisons de Batwoman, The Flash, Superman & Lois, et Sweet Tooth; un hommage sous forme d’adieu à Supergirl qui trouvera son dénouement au bout de six saisons ; la célébration des 100 épisodes de DC’s Legends of Tomorrow; les premières images de la nouvelle série Naomi et un aperçu du prochain épisode de Stargirl.

Parmi les personnalités dévoilées, à voir dans la vidéo, on trouve notamment : Robert Pattinson, JJ Abrams, Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Patty Jenkins, Jason Momoa, Matt Reeves, Lynda Carter, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Yahya Abdul-Mateen II, Melissa Benoist, Matt Bomer, Jon Cena, Pierce Brosnan, Kaley Cuoco, Ava Duvernay, James Gunn, Tyler Hoeclin, Grant Gustin, Javicia Leslie, Zachary Levi, Nicole Maines et bien d’autres…

Tous les programmes du DC FanDome seront sous-titrés en plusieurs langues : arabe, portugais du Brésil, chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, russe et espagnol. L’accès au DC FanDome sera, une fois encore, totalement gratuit pour les fans du monde entier.

Cette année, pour enrichir encore l’expérience, les fans de Chine auront la possibilité de découvrir tous les contenus, sans parler de contenus DC exclusifs propres au territoire chinois.