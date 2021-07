The Flash saison 7 : Diggle commence à faire face à son destin cosmique (spoilers)

Après son apparition dans The Flash, le destin cosmique de Diggle commence à se dessiner, mais la route est longue.

Depuis le lacement de l’Arrowverse, David Ramsey est un des piliers de cet univers. Il a débuté en tant que chauffeur/garde du corps d’Oliver Queen et est devenu son bras droit, son meilleur ami, « le cœur et l’âme de la Team Arrow ». Il est aussi devenu super-héros sous le nom de Spartan et a même porté le nom de Green Arrow quand Oliver s’est brièvement retiré.

La série Arrow s’est terminée en 2020 mais cela n’était pas la fin pour John Diggle, c’était le début d’une nouvelle ère pour Diggle dont le destin a basculé. Diggle a été vu pour la dernière fois dans Arrow ouvrant une mystérieuse boîte verte brillante qui s’est écrasée juste devant lui lors du final de la série.

Les fans ont longtemps spéculé que Diggle pourrait être une version à peine voilée du personnage de DC Comics John Stewart, alias Green Lantern. Dans les comics, Stewart est devenu Green Lantern après que Hal Jordan a pris sa retraite du rôle et est depuis membre du Green Lantern Corps.

Il y a une longue histoire entre Green Arrow et Green Lantern (la version Hal Jordan), le duo se trouvant ensemble dans les comics des années 1970. La proximité entre Diggle et Oliver tout au long d’Arrow a évidemment conduit beaucoup à spéculer sur la vraie nature du personnage de Ramsey, et la fin d’Arrow a semblé taquiner cette éventuelle révélation. Ces spéculations ont été renforcées par les récentes apparitions de Diggle dans d’autres séries de l’Arrowverse toute la saison, faisant allusion à une grande révélation imminente.

Des maux de tête violents

Depuis plusieurs semaines, David Ramsey fait le tour de l’Arrowverse. Il est d’abord apparu brièvement dans Batwoman où il a inspiré Luke à prendre le contrôle de son destin pour faire le bien. Dans cet épisode, Diggle était présent à Gotham pour son travail lié à ARGUS mais aussi pour un rendez-vous médical avec un neurologue à cause de maux de tête violents. Nous n’avons malheureusement pas vu son rendez-vous, il s’est fait hors-champs.

Puis nous l’avons vu dans Legends of Tomorrow mais il ne jouait pas Diggle, il était Bass Reeves un personnage qui, même s’il n’a pas été confirmé à l’écran, serait un ancêtre de Diggle. L’épisode (que Ramsey lui-même a réalisé) était amusant mais il n’a pas fait avancer le schmilblick sur sa condition. C’est son apparition dans The Flash qui commence vraiment à mettre un projecteur sur ce qui se passe avec Dig et ses maux de tête insupportables. Grâce à ses pouvoirs de méta, Cecile ressent même la force des douleurs de Diggle et les qualifient de « bien plus que des maux de tête ». Elle a ressentie quelque chose « d’infini »

Techniquement, l’arrivée de Diggle dans l’épisode de Flash consiste à apporter à Team Flash une technologie conçue par Cisco destinée à aider à combattre les Godspeeds, mais il semble surtout qu’il s’agisse de commencer expliquer ce qui se passe avec Diggle et donner une sorte de nouveau mentor sage à Barry qui traverse des moments compliqués. Si Barry ne peut plus avoir ce genre de discussion à cœur ouvert avec Oliver, alors Diggle est ce qu’il y a de plus évident, et leur conversation émotionnelle sur les craintes de Barry pour l’avenir et ses inquiétudes quant à l’existence de sa famille est merveilleusement bien menée.

Diggle face à son destin

Barry a besoin de se souvenir qu’il est humain avant tout et Diggle est là pour le lui rappeler. Il est là pour lui dire que sa famille est ce qui compte le plus et que son anxiété quand à l’avenir est normale. Sa famille doit passer en premier et il doit les protéger contre tout. La présence de Diggle a aussi fait revenir un esprit d’équipe qui n’était plus vraiment présent dans la série. Il les a vraiment faits revenir sur terre et les a motivés tout en réalisant qu’il doir faire face à son propre destin.

A la fin de l’épisode, Diggle confie à Barry qu’il doit faire face à quelque chose qu’il repousse depuis longtemps, quelque chose qui a failli le tuer, puis on a un flashback sur le moment où il a ouvert la boite verte. C’est la première fois que l’Arrowverse revient sur ce moment, laissant bien entendre qu’il y a quelque chose qui se trame et que Diggle est sur le point de devenir Green Lantern, ou du moins, il s’en rapproche.

David Ramsey a précédemment teasé le destin cosmique de Diggle et cet épisode de Flash est vraiment le premier pas vers cette destinée. Il faudra juste attendre de voir ce qui attend le personnage dans les prochains épisodes de The Flash (s’il revient on l’espère dans les épisodes crossovers la saison prochaine), ou quand Ramsey emmènera son personnage dans Superman & Lois le 13 juillet prochain.

Il devrait également apparaitre dans Supergirl.

Crédit ©CW