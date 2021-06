Legends of Tomorrow saison 6 : Sara triomphe et David Ramsey arrive (spoilers et promo)

Sara Lance triomphe et David Ramsey, qui a réalisé le prochain épisode de Legends of Tomorrow, arrive dans un autre personnage que Diggle. Spoilers, images et promo.

Cela fait un moment que nous n’avions pas fait de point sur Legends of Tomorrow, mais la série avance assez bien et l’épisode 7 a enfin vu Sara de retour auprès des siens. Après avoir été enlevée par Bishop qui souhaitait faire des clones de Sara pour envahir la galaxie (pour faire court), cette dernière, avec l’aide de Gary, Mick et Kayla, a réussi à se libérer. Mais avant ça, Bishop à réussi à faire un clone de Sara puisque la Sara qui revient dans le Waverider n’est pas la Sara originale.

Sara est bien morte des suites de l’infection infligée par Amelia Earhart mais Bishop (entouré de clones Ava) a réussi à faire une copie de Sara avec sa mémoire et son âme intactes, mais il lui a aussi mis de l’ADN extraterrestre. Cela signifie que, si c’est bien Sara, elle a été génétiquement modifiée et possède la possibilité de se régénérer. Clairement, cela aura des ramifications par la suite parce que Sara n’est plus totalement humaine.

L’épisode 7, qui a revisité le final de la saison 5, a également été l’occasion pour Sara de faire enfin sa demande en mariage à Ava et évidemment, elle a dit oui. Avalance est officiellement fiancé et on attend désormais le mariage des co-capitaines du Waverider.

Bienvenue dans le vieux far-west

La semaine prochaine, les Légendes partiront dans une nouvelle mission dans le far west du passé. Cet épisode a été réalisé par David Ramsey qui jouera un nouveau personnage nommé Bass Reeves, le premier vice-maréchal noir des États-Unis à l’ouest du fleuve Mississippi. Alors que nous savions que Ramsey apparaîtrait dans son rôle de Diggle dans Batwoman, The Flash, Superman & Lois et Supergirl cette année, son rôle dans Legends of Tomorrow était un mystère jusqu’à présent. Un nouvel aperçu du personnage est à voir ci-dessous.

Avec tout le monde enfin réuni, les Légendes se tournent vers Nate pour que tout reste calme alors qu’ils sont dans le vieil Ouest en mission pour trouver un extraterrestre. Après avoir essayé de garder les choses normales, Sara révèle son secret à Ava et à l’équipe, les laissant tous choqués. Constantine se tourne vers Gary qui pourrait avoir des réponses à son problème.

De leur côté, Spooner et Astra sont obligées de travailler ensemble malgré leurs personnalités conflictuelles, ce qui les pousse finalement à affiner leurs pouvoirs. Pendant ce temps, Zari s’intéresse de manière inhabituelle à la vie personnelle de son frère Behrad

Legends of Tomorrow, c’est le dimanche sur la CW.

Legends of Tomorrow saison 6 – Promo 6×08 – Stressed Western