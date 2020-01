Arrow saison 8 : Un futur pour Diggle en Green Lantern ?

David Ramsey, alias John Diggle, s’exprime sur le teasing de Green Lantern dans le final d’Arrow. Spoilers.

Quasiment depuis la première apparition de John Diggle (David Ramsey) dans Arrow, les fans ont spéculé qu’il était une version de John Stewart et qu’il deviendrait un jour Green Lantern. Ils pensaient que ce serait le destin du personnage de s’engager sur cette route. Le final de la série Arrow n’a pas dévoilé explicitement que Diggle était Green Lantern, mais il a clairement offert un teasing qui pointe dans cette direction.

Après avoir dit au revoir à la mémoire d’Oliver Queen (Stephen Amell), Diggle se préparait à quitter Star City pour Metropolis, lorsqu’une sorte de météore est tombée du ciel juste à côté de lui. Il s’est penché pour ramasser une petite boîte et quand Diggle l’a ouverte, quelque chose de vert a brillé à l’intérieur. (La vidéo est voit en fin d’article).

La série ne dit pas que c’était une bague de Green Lantern, mais il est difficile d’ignorer les parallèles dans l’histoire d’origine de Green Lantern. Selon Ramsey et le producteur exécutif Marc Guggenheim, ce teaser est le maximum qu’ils pouvaient montrer à cause de leur accord avec DC.

Durant la projection de l’épisode à la presse américaine, Ramsey a confié : « Nous avions certaines restrictions de DC, nous avons donc dû jouer avec ça sans les enfreindre. Mais ce ne serait pas Arrow s’il n’y avait pas de question même après cette fin ouverte. Et c’est un énorme teasing et évidemment, votre esprit va vers une seule chose – un anneau et sa transformation en ce merveilleux personnage qui rejoint ce groupe de police galactique – mais c’est toujours une fin ouverte, et c’est la façon dont nous voulions le laisser. C’était formidable d’avoir une sorte de réponse, mais il nous reste des questions. »

La fin est donc ouverte à interprétation mais ça veut clairement dire que le futur de Diggle est d’être Green Lantern. Une nouvelle série est en préparation pour HBO Max et elle est produite par Greg Berlanti, le grand manitou de l’Arrowverse. Ce n’est donc pas impossible que Diggle en face partie mais pour le même ce n’est absolument pas une garantie.

Prêt à reprendre son rôle

Ramsey reste silencieux là-dessus, il ne dit pas si le plan est de transférer Diggle dans cette nouvelle série, mais il est certain qu’il sautera sur l’occasion de reprendre son rôle si cela se présente : « [Stephen Amell] a eu une interview, et ils lui ont demandé quelque chose à propos de jouer le même personnage pendant longtemps. Il a dit: « Vous savez, en fin de compte, je suis un acteur qui veut du travail. Et nous le sommes tous. Quel que soit le niveau, nous sommes des acteurs qui travaillons. Et cela commence sur la page, donc que ce soit John Diggle ou John Diggle Stewart ou peu importe, bien sûr, je serais ouvert à cela … Greg Berlanti, cependant – c’est presque sans poser de question. Je pense qu’il est prolifique. Tout ce dont il veut me parler, je suis content de l’entendre. »

« David et moi, nous avons beaucoup parlé de l’avenir de Diggle et de David après Arrow. Nous avons de très bonnes idées, et je vais m’en tenir à cela », a déclaré Guggenheim. « Je dirai également que David est devenu un réalisateur remarquable, nous sommes donc aussi intéressés par lui derrière autant devant que derrière la caméra. »

Les fans d’Arrow n’ont pas encore fini de voir Diggle. Il apparaîtra dans un épisode de The Flash cette saison et sachant qu’il vit désormais à Metropolis, on peut espérer le voir dans la nouvelle série Superman & Lois actuellement en préparation pour la saison prochaine. Et comme le dit le producteur, David Ramsey continuera de réaliser des épisodes des séries de l’Arrowverse.

Arrow tease Green Lantern



Source : TVGuide / Crédit ©CW