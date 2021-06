Batwoman saison 2 : Luke Fox devient enfin Batwing ! (premières images)

Découvrez les premières images de Luke Fox dans son costume de Batwing dans la saison 2 de Batwoman.

Un moment que les fans de DC attendent depuis le lancement de Batwoman va bientôt arriver. Après avoir frôlé la mort, Luke Fox (Camrus Johnson) va enfin devenir Batwing dans la saison 2 actuellement en cours sur la CW. Batwing est l’alias qu’utilise Luke dans les comics et la série arrive enfin à ce moment de l’histoire du personnage adoré des fans.

Un premier aperçu du personnage en costume (conçu par Maya Mani) a été dévoilé par la chaine avec deux images qui sont à voir ci-dessous.

Si les fans attendaient ce moment depuis la saison 1, son interprète est tout aussi enthousiaste qu’eux d’enfiler le costume. « Honnêtement, il est difficile d’expliquer ce que cela signifie pour moi de porter le costume de Batwing et de jouer officiellement mon premier super-héros », a déclaré Johnson dans un communiqué.

« La principale raison pour laquelle je voulais être dans Batwoman était pour cette opportunité – de donner aux enfants comme moi un autre héros Noir à admirer et auquel s’identifier. Il est difficile de ne pas sourire quand je me surprends dans le miroir avec le symbole de la chauve-souris sur ma poitrine, et je continuerai de sourire à travers chaque scène de combat, chaque cascade impressionnante et chaque nuit à Gotham où Batwing est enfin sur le terrain ! »

Dans la saison 3, Batwing deviendra le partenaire de lutte contre le crime de Batwoman alors qu’ils travaillent ensemble pour nettoyer le désordre créé lors du final de la saison 2. « Mais avant que Luke Fox puisse pleinement embrasser la nature impressionnante et puissante de son super-costume, il doit d’abord vaincre ses propres démons personnels », lit-on dans la description officielle du personnage.

Batwoman, c’est le dimanche sur la CW.

Source : EW / Crédit ©Justina Mintz/The CW