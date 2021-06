Superman & Lois / The Flash : Le début du destin cosmique de Diggle dans l’Arrowverse

David Ramsey tease le destin cosmique de John Diggle dans les séries de l’Arrowverse comme Superman & Lois et The Flash. Spoilers.

Cette semaine, David Ramsey a débarqué dans Legends of Tomorrow mais il ne jouait pas John Diggle, son personnage d’Arrow. En effet, alors qu’il était également derrière la camera en tant que réalisateur pour un épisode dans le vieux Far West, Ramsey a joué Bass Reeves, le premier shérif noir qui a réellement existé.

Dans une interview à CBR, Ramsey a en quelque sorte confirmé que Bass est un ancêtre de Diggle mais la série ne le confirme pas. Dans l’épisode, quand Sara se retrouve face à Bass, elle est surprise de la ressemble avec son ami de Star City et s’exclame : « Dig ?! ». Il y a donc un lien mais rien n’est explicitement dit, laissant la porte ouverte à toute interprétation.

Mais dans le reste de l’Arrowverse, Ramsey reprend son rôle de Diggle et il est en plein parcours cosmique. A la fin de Arrow, Diggle reçoit une boite verte qui laisse entendre que c’est sa destinée en tant que Green Lantern qui l’attend mais il semble la rejeter. Dans son apparition récente dans Batwoman, Diggle souffre de maux de tête puissants qui le pousse à voir un neurologue à Gotham, mais on ne voit pas ce rendez-vous.

En discutant de son personnage qui continue à exister après Arrow à travers les autres séries de l’Arrowverse, il confie : « [Diggle] est apparu dans Batwoman. Voici l’histoire que nous racontons avec John Diggle – et évidemment, Legends, comme il se doit, est l’exception. Legends est tellement irrévérencieux; c’est tellement génial, » dit-il.

« Mais John Diggle a refusé l’appel de tout ce qu’il y avait dans la boîte qu’il avait vue dans le finale d’Arrow en 2019. Quoi qu’il y ait dans cette boîte verte et brillante, il le rejette. Il y a des conséquences à cela. La prochaine fois que nous le verrons, ce qui sera je crois Superman & Lois ou Flash, nous continuerons l’histoire de ces conséquences. »

Il continue : « Ce n’est que le début de vraiment affiner le destin cosmique ultime de John Diggle, et c’est un destin cosmique, en fin de compte. Mais nous prenons notre temps pour le faire, et j’applaudis les scénaristes et les showrunners pour l’avoir fait. La prochaine fois que vous voyez John Diggle, il continue de raconter quelles sont les conséquences de nier ce qu’il a vu dans la boîte. »

L’histoire de Diggle est donc loin d’être terminée. David Ramsey sera présent dans l’épisode 16 de la saison 7 de The Flash qui sera diffusé le 6 juillet, puis la semaine suivante (le 13 juillet) il sera dans Superman & Lois. Il fera ensuite une apparition dans l’épisode 12 de la saison ultime de Supergirl. Cette dernière est actuellement en pause et reviendra à la fin de l’été pour ses derniers épisodes.

