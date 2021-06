Superman & Lois saison 1 : Tournant majeur dans l’épisode 11 (Spoilers et promo)

L’épisode 11 de Superman & Lois revisite le passé de Clark et marque un tournant majeur dans l’histoire. Spoilers et promo avec Diggle.

L’épisode de Superman & Lois, intitulé « A Brief Reminiscence In-Between Cataclysmic Events », a marqué la fin de la route pour un personnage qui est une figure clé de la mythologie de Superman – du moins pour le moment, il semble que le spectre de Jor-El a été complètement effacé dans la forteresse de solitude. Cette disparition n’est pas exactement quelque chose qui changera le cours de l’avenir de la série, mais cela va certainement avoir un impact sur la vie de Superman et pourrait créer un nouveau personnage potentiel introduction dans la prochaine saison ou plus.

Dans l’épisode, Superman se retrouve à se balader à travers son passé, en se concentrant fortement sur ses relations avec Jor-El, Lois et Martha. Il s’avère que ces flashbacks sont manipulés par Morgan Edge/Tal-Roh afin de tirer parti de Superman. Au cours de la confrontation qui suit, un Superman presque impuissant se retrouve impossible d’empêcher Tal Rho de détruire sa pierre solaire, effaçant ainsi Jor-El de son existence.

Roh et son père kryptonien détestent tous les deux Jor-El pour leur avoir volé Lara Lor-Van, et lors de ses tentatives de recruter Superman pour sa cause, l’avatar holographique de Jor-El est apparu pour décourager son fils d’écouter son demi-frère corrompu qui souhaite remplacer l’humanité par des Kryptoniens.

Bien sûr, ce que nous avons appris, c’est que Lara a utilisé l’Eradicateur pour stocker des copies de centaines de Kryptoniens. Cela signifie qu’il y a une chance qu’une autre version de Jor-El soit disponible. Cela dit, il se peut que Superman obtienne plutôt un hologramme Lara à un moment donné de la série. Après tout, nous l’avons vu interagir avec son père kryptonien pendant de nombreuses années, mais rarement avec sa mère … et la série a commencé avec la perte de Martha Kent par Clark, il y aurait donc une certaine symétrie à perdre Martha lors du premier épisode puis faire « revenir » Lara dans le final. Evidemment, ce n’est qu’une spéculation.

Mais pour le moment, ce que John Henry craignait est en train de se produire et Lois l’appelle pour le prévenir. A la fin de l’épisode, Tal-Roh se rend dans sa forteresse avec Clark et l’Eradicateur en sa possession, il commence à « éradiquer » Clark qui semble perdre son humanité et se transforme en Black Superman.

La série fait une petite pause et reviendra le 13 juillet avec l’épisode 12. Comme le montre la bande-annonce, on peut voir Superman dans son costume noir en train de détruire ce qui ressemble à Metropolis. Est-ce vraiment en train d’arriver où est-ce le souvenir de John Henry ? Quoi qu’il en soit, Lois n’est pas prête à abandonner et il semblerait qu’elle fasse appel à John Diggle (David Ramsey) que l’on aperçoit brièvement.

David Ramsey fait le tour des séries de l’Arrowverse. Il était dans Batwoman il y a peu et il sera présent dans le prochain épisode de Legends of Tomorrow ce dimanche. Puis le 6 juillet il sera dans The Flash, soit une semaine avant son apparition dans Superman & Lois. Et pour terminé, il apparaitra dans Supergirl quand la série reviendra plus tard.

Superman & Lois, c’est le mardi sur la CW.

Superman & Lois saison 1 – Promo 1×12 –