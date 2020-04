Superman & Lois : L’Arrowverse trouve sa Lana Lang

Emmanuelle Chriqui jouera Lana Lang dans la série Superman & Lois.

Superman & Lois a trouvé sa Lana Lang. Emmanuelle Chriqui (Entourage) rejoint la prochaine série de l’Arrowverse dans un rôle tenu précédemment par Kristin Kreuk dans Smallville. Dans cette nouvelle itération du personnage, Lana se nomme désormais Lang-Cushing et travaille à la banque de Smallville.

Selon la description de la chaine, les amis Clark et Lana se reconnecteront à « une des périodes les plus difficiles de la vie de Lana. »

La série, en préparation pour la CW est la dernière à entrer dans l’Arrowverse et verra les aventures de Superman et Lois alors qu’ils vivent à Metropolis avec leurs enfants. Jordan Elsass et Alexander Garfin ont été castés pour jouer les fils du couple, Jonathan et Jordan Kent. Dylan Walsh a aussi rejoint la série dans le rôle du Général Sam Lane, le père de Lois.

Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch reprennent leurs rôles de Clark Kent et Lois Lane pour la série qui est en développement depuis 2019 et a reçu déjà une commande de première saison.

Pour l’instant, la série Superman & Lois n’a pas de date de diffusion sur la CW mais elle est attendue pour l’automne 2020.

Source : EW / Crédit ©DR