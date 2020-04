Better Call Saul saison 5 : Vince Gillian a réalisé l’épisode le plus difficile de sa carrière

Avec l’épisode Bagman, le co-créateur de Better Call Saul, Vince Gillian, a réalisé l’épisode le plus difficile de sa carrière. Spoilers.

Depuis le début de la saison 5 de Better Call Saul, Jimmy McGill embrasse de plus en plus sa personnalité de Saul Goodman et il fait désormais le sale boulot du cartel. Dans l’épisode 8, intitulé Bagman (Transporteur en VF) Saul s’embarque dans une mission qu’il pensait facile mais il va vite réaliser qu’il s’est mis dans le pétrin.

Lalo Salamanca qui est en prison, demande à l’avocat d’aller chercher 7 millions de dollars en cash dans le dessert, près de la frontière du Mexique. Kim qui est désormais son épouse (oui, ils se sont mariés dans l’épisode précédent) ne voit pas cette escapade d’un très bon œil et elle avait raison.

Evidemment, la mission ne s’est pas passée sans encombre et Saul a failli y laisser sa peau. Des hommes armés se sont pointés et l’ont pris en embuscade pour voler l’argent des mains de Saul et sans l’intervention de Mike, il était mort.

Mike a tué la majorité des méchants mais l’un d’entre eux s’est échappé. Avec leurs deux véhicules détruits, Saul et Mike n’ont pas d’autres choix que de marcher à travers le désert brûlant du Nouveau Mexique, avec l’argent dans des sacs. Et ce pauvre Saul a dû boire sa propre urine pour survivre.

Cet épisode est important parce qu’il marque vraiment le moment qui lie Jimmy/Saul à Mike. Même s’ils se connaissaient avant, leur rapport a changé et leur relation se solidifie. C’est aussi un moment déterminant pour la relation entre Kim et Jimmy parce que comme le dit Mike « elle sait, elle est de la partie ». Cela est très inquiétant pour le futur de Kim et laisse présager le pire pour elle d’autant qu’elle est allée voir Lalo en prison et qu’il est désormais au courant de son existence.

Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et co-créateur de Better Call Saul, était de retour derrière la caméra pour cet épisode façon « Lawrence D’Arabie ». Il confie que ce fut la chose la plus difficile qu’il n’ait jamais eu à réaliser.

Le tournage de l’épisode a pris 18 jours soit le double d’un épisode ordinaire, à cause des scènes dans le désert qui demandent plus de temps à filmer. « C’était quelque chose que j’attendais avec impatience, bien que j’étais nerveux à l’idée de le réussir », a déclaré Gilligan à Variety. « Il se passe tellement de choses. Je pense que c’était probablement la scène la plus compliquée que j’ai jamais réalisée, et cela compte le film [‘El Camino’] et tout ce que j’ai fait, y compris ‘X-Files’. C’est énorme. »

Vince Gilligan, qui s’est éloigné de la série quelque temps, est de retour dans la salle d’écriture pour finaliser la série qui se rapproche de plus en plus des événements de Breaking Bad. La saison 6, qui sera la dernière, est actuellement en pleine écriture.

Better Call Saul, c’est le lundi sur AMC et le mardi sur Netflix.

Source : Variety / Crédit ©AMC