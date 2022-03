God of War : Amazon Prime Video prépare une série adaptée du jeu vidéo

Amazon Prime Video prépare une série adaptée du célèbre jeu vidéo Playstation God of War

Le jeu vidéo God of War va avoir son adaptation en série télé. Selon Deadline, Amazon Prime Video est en négociations pour une adaptation en live-action basée sur le jeu vidéo populaire.

Toujours selon Deadline, cette adaptation en série provient des créateurs / producteurs exécutifs de The Expanse Mark Fergus et Hawk Ostby et du producteur exécutif / showrunner de The Wheel of Time Rafe Judkins ainsi que de Sony Pictures Television et PlayStation Productions, qui collaborent sur toutes les séries télévisées basées sur les jeux PlayStation.

Fergus et Ostby ont partagé une nomination aux Oscars pour avoir co-écrit Children of Men et ont également co-écrit le scénario d’Iron Man, qui a lancé le MCU de Marvel Studios. Judkins a également des liens à Marvel, il était scénariste-producteur sur la série Agents Of S.H.I.E.L.D.

La franchise God of War couvre un total de sept jeux sur quatre consoles PlayStation. La série de jeux d’action a été lancée en 2005 sur PlayStation 2 avec le premier God of War. Au centre se trouve l’ancien guerrier spartiate Kratos et son périlleux voyage pour se venger d’Ares, le dieu grec de la guerre, après avoir tué ses proches sous l’influence de la divinité. Après être devenu lui-même l’impitoyable dieu de la guerre, Kratos se retrouve constamment à la recherche d’une chance de changer son destin.

Un huitième opus de God of War, God of War: Ragnorok, est en préparation pour PlayStation 4 et PlayStation 5 et devrait sortir cette année.

Les représentants de Sony et d’Amazon Studios, qui coproduiront probablement la série, n’ont fait aucun commentaire sur ce projet.

Source : Deadline / Crédit ©Sony/Playstation