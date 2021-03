Eternals : Nouvel aperçu des Célestes dans le film Marvel

Une fuite de merchandising dévoile un nouvel aperçu des Célestes dans le film Marvel Eternals.

Le film Eternals de Marvel continue d’être un grand mystère. Alors que très peu d’information et d’images officielles ont été dévoilées, des fuites de produits se retrouvent en ligne parce que le film aurait dû sortir en novembre 2020.

La dernière fuite en date concerne les Célestes, une race d’ancien aliens responsable de la création des Eternals et des Deviants. On les découvre sur des T-shirts vendus sur le site Khol et leur design est presque identique à celui d’Eson, le Céleste introduit dans Les Gardiens de la Galaxie en 2014.

The Eternals de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements d’Avengers: Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, les Deviants.

Le casting inclut Richard Madden dans le rôle de « tout-puissant » Ikaris, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, Lauren Ridloff dans le rôle du speedster Makkari (la première super-héroïne sourde du MCU), Brian Tyree Henry en tant que l’inventeur Phastos, Salma Hayek en tant que chef Ajak, Lia McHugh en tant que «jeune éternelle» Sprite, Don Lee en tant que Gilbamesh, Angelina Jolie en guerrière Thena, Kit Harington en Dane Whitman (alias Black Knight), Barry Keoghan en Druig et Gemma Chan en Sersi.

Réalisé par Chloé Zhao, The Eternals sort le 3 novembre 2021.

Source : ComicBook / Crédit ©Marvel