The Dropout : Amanda Seyfried est la PDG en disgrâce Elizabeth Holmes (trailer)

Découvrez Amanda Seyfried dans le rôle d’Elizabeth Holmes, la créatrice controversée de Theranos, dans le trailer de la série Dropout.

Plus tôt cette année, la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, a été officiellement reconnue coupable de quatre chefs d’accusation d’avoir fraudé des investisseurs après des années de gros titres sur le fait que sa technologie miracle de test sanguin n’avait aucune base scientifique.

Maintenant, les récits fictifs de cette histoire d’escroquerie de la Sillicon Valley commencent à arriver et le premier est la série The Dropout de Hulu par la showrunner Liz Meriwether (New Girl).

Amanda Seyfried joue le rôle de Holmes dans cette série et, d’après la première bande-annonce, son interprétation semble se concentrer sur les nobles ambitions de Holmes de créer un appareil personnel capable d’effectuer des tests sanguins avec une seule goutte de sang.

Afin de réaliser ce rêve, elle abandonne ses études à Stanford – d’où le titre (« dropout » est le terme utilisé pour quelqu’un qui abandonne ses études). Mais cela soulève la question, exprimée par un autre personnage, de savoir comment elle est censée réussir cet exploit très compliqué de génie chimique avec seulement un diplôme d’études secondaires. Mais la jeune femme est très ambitieuse et impressionne son entourage.

Mais lorsque la science échoue, Holmes de Seyfried doit s’appuyer encore plus sur sa rhétorique noble pour convaincre les investisseurs que les promesses de Theranos sont toujours possibles.

Au casting de The Dropout, on trouve aussi Alan Ruck (Sucession), Naveen Andrews (Sense8, Lost), Laurie Metcalf (The Conners), William H. Macy (Shameless), Stephen Fry (It’s A Sin), Dylan Minnette (13 Reasons Why) et Utkarsh Ambudkar (Mes Premières Fois).

The Dropout sera diffusée le 3 mars sur Hulu aux Etats-Unis. En France, la série sera disponible prochainement sur Disney+.

The Dropout – Bande-annonce

Crédit ©Hulu