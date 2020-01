The Eternals : Nouvel aperçu des Célestes (artwork)

Découvrez un nouvel aperçu de près des Célestes dans le film The Eternals.

Un nouveau concept art pour le film The Eternals a été dévoilé via une vidéo postée par Marvel. On peut ainsi avoir un aperçu en gros plan d’un des Célestes. Les Célestes (The Celestials) est le nom d’un groupe d’entités cosmiques de fiction évoluant dans l’univers Marvel.

Entités galactiques extraterrestres d’une incroyable puissance et possédant une apparence humanoïde gigantesque, les Célestes font partie des plus anciennes créatures de l’univers Marvel et sont notamment les créateurs des Éternels.

Les Eternels sont une ramification de l’humanité, au même titre que les Déviants, dans l’univers de Marvel Comics. Comme les Déviants, ils sont le produit d’une expérience menée par les Célestes. Ils furent créés par Jack Kirby dans The Eternals #1 (juillet 1976). En France, cette première série parut dès 1977 dans Strange, puis Étranges Aventures.

Le casting inclut Richard Madden dans le rôle de « tout-puissant » Ikaris, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, Lauren Ridloff dans le rôle du speedster Makkari (la première super-héroïne sourde du MCU), Brian Tyree Henry en tant que l’inventeur Phastos, Salma Hayek en tant que chef Ajak, Lia McHugh en tant que «jeune éternelle» Sprite, Don Lee en tant que Gilbamesh, Angelina Jolie en guerrière Thena, Kit Harington en Dane Whitman (alias Black Knight), Barry Keoghan en Druig et Gemma Chan en Sersi.

Réalisé par Chloé Zhao, The Eternals sort en novembre 2020.

Source : Movieweb / Crédit ©DR/Marvel