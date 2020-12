Wonder Woman 1984 : Plein d’espoir et de compassion selon les premières réactions

Découvrez les premières réactions pour le film Wonder Woman 1984 que les critiques ont enfin pu voir.

Les premières réactions du film Wonder Woman 1984 sont enfin arrivées. Alors que le film sera enfin disponible pour le public en salles et sur HBO Max pour les américains pour Noël, la presse a enfin eu la possibilité de le voir et les premières réactions commencent à tombées.

Dans leur ensemble, les réactions sont plutôt positives. Il semble que le film apporte un peu d’espoir et de la compassion après cette année difficile pour beaucoup de gens. Pour le moment, ce ne sont pas des critiques complètes, simplement des premières réactions postées sur les réseaux sociaux.

« WONDER WOMAN 1984 est – pardonnez le terme – merveilleux », a écrit Hoai-Tran Bui de SlashFilm sur Twitter. « Il garde la compassion et le côté cheesy qui ont rendu le premier si génial, ainsi que de sa croyance tenace dans le meilleur de l’humanité. Une lueur d’espoir magique et cruellement nécessaire cette année. »

WONDER WOMAN 1984 is — forgive the term — wonderful. It doubles down on the compassion and cheese that made the first so great, as well as its tenacious belief in the best of humanity. A magical, sorely needed beacon of hope in this year — Hoai-Tran Bui (@htranbui) December 5, 2020

Perri Nemiroff de Collider écrit : « Je préfère Wonder Woman à Wonder Woman 1984. Mais je préfère aussi de beaucoup voir les cinéastes prendre de nouveaux et grands élans avec des suites et c’est certainement ce que Patty Jenkins et ses collègues font ici. Tout ne tient pas debout, mais les valeurs d’abnégation, d’amour et de compassion transparaissent. »

I prefer Wonder Woman to Wonder Woman 1984. But I also much prefer seeing filmmakers take new, big swings with sequels and that’s definitely what Patty Jenkins and co. do here. Not everything adds up, but the value of selflessness, love and compassion do shine through. #WW84 pic.twitter.com/xG4JS0NVbv — Perri Nemiroff (@PNemiroff) December 5, 2020

Erik Davis de Fandango a qualifié le film « d’une éclate absolue du début à la fin » et « l’une des meilleures suites de DC », ajoutant : « c’est bourré de cœur, d’espoir, d’amour, d’action, de romance et d’humour. » Il dit qu’il « étais en larmes quand ça s’est terminé. »

I’m so happy to report that #WW84 is an absolute blast from start to finish. An exceptional compliment to the first film, it’s stuffed w/ heart, hope, love, action, romance & humor. @PattyJenks, @GalGadot & team delivered one of DC’s best sequels. I was in tears when it ended. pic.twitter.com/ivPkBFmehd — Erik Davis (@ErikDavis) December 5, 2020

Mais le film serait aussi un peu trop long. Il durerait 151 minutes, environ 10 minutes de plus que son prédécesseur. Germain Lussier de Gizmodo a écrit que le film est « très long, presque trop », mais a ajouté que « cela m’a surtout rappelé à quel point un grand blockbuster pouvait vous faire sentir merveilleusement bien. » a-t-il écrit. Il dit aussi que « Le film est extrêmement ambitieux, incroyablement excitant et plein d’espoir bien mérité »

Yesterday I saw Wonder Woman 1984 at home & it was everything I needed & more. The movie is hugely ambitious, incredibly exciting, and full of much needed hope. It’s also very long, to a fault at times, but mostly it reminded me how wonderful a big blockbuster can make you feel. pic.twitter.com/6rYbHEzI7E — Germain Lussier (@GermainLussier) December 5, 2020

Plusieurs observateurs ont souligné les performances de Pedro Pascal et Kristen Wiig – en tant que méchants Maxwell Lord et Cheetah, respectivement. « Pedro Pascal et Kristen Wiig sont pour moi les moments forts de # WonderWoman1984 », a écrit Brandon Davis de ComicBook.com. « Pascal se lance dans une prestation sauvage de Max Lord, un méchant en conflit mais vil. L’évolution de Wiig Cheetah tout au long du film est déchirante mais épique. »

Pedro Pascal and Kristen Wiig are the highlights of #WonderWoman1984 for me. Pascal goes ALL IN on a wild portrayal of Max Lord, a conflicted but vile villain. Wiig’s Cheetah evolution throughout the movie is heartbreaking yet epic. We need more! #WW84 pic.twitter.com/hBIUDkXCFN — BD (@BrandonDavisBD) December 5, 2020

Pour le moment, c’est donc très positif pour le film de Patty Jenkins. On attend de lire des critiques un peu plus détaillées et peut-être un peu plus nuancées mais les premières réactions donnent de l’espoir.

Wonder Woman 1984 est prévu pour le 16 décembre en France.

Crédit ©Warner Bros