Ant-Man 3 : Jonathan Majors promet beaucoup de Kang le conquérant à l’écran

Jonathan Majors promet beaucoup de présence à l’écran pour Kang dans Ant-Man 3 : Quantumania, afin d’explorer l’antagoniste légendaire de Marvel.

Kang le Conquérant s’intalle pour de bon dans le MCU avec Jonathan Majors incarnant le méchant dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Majors a fait ses débuts MCU dans Loki, jouant un personnage appelé « Celui Qui Demeure », un variant de Kang. Dans Ant-Man 3, Une nouvelle version du personnage sera présentée dans le film, radicalement différente de celle qu’on a pu voir.

Différente, puisque visiblement cette nouvelle aventure d’Ant-Man, que l’on sait se dérouler en partie dans le Quantum Realm, devrait offrir beaucoup plus de temps à l’écran pour Jonathan Major et son personnage, qui n’a rien à voir avec ce que l’on a vu dans Loki.

Il faut dire que la série du dieu nordique machiavélique et ses variants a servi d’introduction légère au super-vilain, expliquant ainsi sa place et une partie de sa backstory dans le MCU, avant que le Multiverse ne devienne réalité.

Bien que l’on sache pour sûr que le Kang que nous verrons dans Ant-Man 3 sera radicalement différent de la version sympathique et joviale présenté dans Loki, on ne sait pas grand chose sur le rôle ou place de ce dernier dans une suite d’Ant-Man, une franchise du MCU souvent légère et fun, notamment avec le personnage de Paul Rudd. Sera-t-il aussi noir qu’on imagine ? Va-t-on en apprendre plus sur ses origines ? Pour le moment, pas de réponse…

Jonathan Major a récement annoncé qu’on devrait voir Kang de manière assez conséquente dans le film. De quoi donner un peu plus de rondeur et profondeur à ce personnage présenté comme un peu loufoque dans la série de Disney+.

« « Celui qui demeure » fait partie de ce monde maintenant et il y a tellement de choses à savoir sur ce dernier. On peut compter une quarantaine de minutes de ce mec à l’écran, ce qui me laisse assez de place pour raconter une histoire, peindre le personnage, avec d’autres. » a expliqué Jonathan Major.

Un temps de présence conséquent – bien qu’on ne connaisse pas pour le moment la durée du film, en plein tournage – pour un antagoniste de choix qui devrait prendre de la place : « Cette fois je ne suis pas face à l’incroyable Tom Hiddleston, mais face à Paul Rudd et Evangeline, ainsi que leur pairs de la famille Ant-Man. Ce sera donc un tout autre univers que je suis en train d’explorer, en faisant du mieux que je peux. ».

Contrairement au variant rencontré dans la Master Timeline depuis explosée, la majorité des variants de Kang est déterminée à conquérir le temps et l’espace, d’où son nom, Kang le conquérant.

Pour ceux du fond qui n’ont pas tout suivi ou séché la série Loki, Kang est un antagoniste légendaire de Marvel. Ce super vilain est iconique dans Marvel, puisqu’il a été créé en 1963 par Stan Lee. Kang n’a pas de super-pouvoirs contrairement à ses rivaux du monde Marvel, mais comme expliqué dans la série Loki, c’est un grand génie intellectuel, un ingénieur et tacticien hors pairs, grand féru d’histoire.

Cet homme est peut-être le super-vilain le plus dangereux de Marvel puisqu’il a, dans la majorité de ses itérations du Multiverse, une grande soif de pouvoir qu’il mène un bien à chaque fois et pas avec un gant de velour. Ce qui le rend même plus redoutable que Thanos.

Ant-Man 3 est actuellement en tournage. Un tournage qui devrait encore avoir lieu en 2022, qui se déroule ne partie à San Francisco, ainsi qu’en Turquie et prochainement à Atlanta.

Dans le reste du casting de Quantumania, on trouve aussi Evangeline Lilly en Hope van Dyne (alias la Guêpe), Michael Douglas en Hank Pym, Michelle Pfeiffer en Janet van Dyne et Kathryn Newton qui sera la version adulte de Cassie Lang, la fille de Scott.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man et la Guêpe Quantumania sortira le 15 février 2023.

Crédit photo : © Disney/Marvel