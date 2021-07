Loki saison 1 : Le final révèle le super-villain derrière le TVA (Spoilers)

Le final de la saison 1 de Loki révèle qui se cache derrière le TVA et quelqu’un crée le chaos. Spoilers.

Loki, c’est fini, du moins sa saison 1. Après 6 épisodes, nous avons la certitude que la série reviendra puisque cela a été annoncé à la fin du final. Un final loin d’être explosif mais qui offre tout de même des réponses, dont celle que tout le monde attendait : Qui se cache derrière le TVA.

L’une des théories avait raison, c’est bien Kang le Conquérant qui est à l’origine du Tribunal des Variations Anachroniques. Renslayer n’y est pour rien (même si elle pense toujours que le TVA est nécessaire), c’est Kang qui a créé le TVA et sa complice est Miss Minutes. Ce n’est pas non plus un autre variant Loki, ce qui aurait été plausible. Dans la série, il se fait appeler « Celui Qui Demeure », mais c’est clairement Kang puisque c’est Jonathan Majors qui l’incarne. Il a été annoncé il y a quelque temps que l’acteur de Lovecraft Country serait présent dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. On pensait qu’il ferait ses débuts dans le film, mais il est bien apparu dans Loki ce qui est une surprise.

Un adversaire omniscient

Kang était bien la personne dans la Citadelle à la fin des temps. Loki et Sylvie font ainsi face à la source de leur torture. On apprend que c’est un scientifique du 31ème siècle qui a découvert plusieurs versions de l’existence/univers, qui après avoir remporté une guerre multiverselle avec d’autres version de lui même a établi le TVA pour contrôler tout le flux temporel afin que cela ne se produise plus. Il sait tout dans les moindres détails et anticipe chacun de leur geste, ce qui frustre infiniment Sylvie. Avec ses différents Variants, ils ont réussi à maintenir la paix entre les univers mais certaines versions de Kang ont fait exploser cette réalité parce qu’ils souhaitaient conquérir d’autres réalités alternative, et ont fini par se détruire les uns les autres.

Majors joue le rôle de manière amusante mais diabolique. Il maitrise complètement la situation en montrant un Kang espiègle mais qui peut aussi être terrifiant. Il est clairement bien plus dangereux qu’il n’y parait, Loki le réalise et tente de raisonner Sylvie qui n’est là que pour tuer Kang. Cependant, la mort de Kang pourrait créer encore plus de dégâts. Il essaie de prévenir Loki et Sylvie que ses Variants sont bien plus démoniaques que lui et que le tuer déclencher une guerre ou le chaos. Celui Qui Demeure est là personne qui est arrivé à garder les choses plus ou moins en paix en mettant fin à la guerre multiverselle. Il a ensuite créé le TVA pour conserver un flux temporel principal et éviter sa division. Le dilemme pour Sylvie et Loki est de tuer le dictateur, ce qui engendrait le chaos, ou prendre sa place en conservant le TVA.

L’évolution de Loki et le chaos de Sylvie

Loki a une véritable évolution dans la série, il a changé pour le mieux. Il fut un temps où Loki n’aurait pas hésité à accepter la proposition de la victoire de la bataille de New York, tuer Thanos, posséder le Gantelet d’Infinité et le trône d’Asgard. Il aurait trahi père et mère pour ce pouvoir, mais Loki semble être un homme changé et cela est peut-être dû au fait qu’il aime Sylvie.

Cela revient à s’aimer lui-même, mais c’est peut-être ça la leçon à recevoir, l’amour de soi, mais aussi l’altruisme parce que Sylvie est une personne à part entière et il a de l’affection pour elle. Et au final, ils sont peut-être des variants d’une même personne, ils sont très différents. Le baiser qu’ils ont partagé est tout de même assez perturbant, c’est très narcissique, mais c’est très Loki.

Cependant, même en essayant de raisonner Sylvie, Loki n’a pas réussi à la faire changer d’avis. En tuant Celui Qui Demeure, Sylvie a provoqué un chaos incalculable, créant une anarchie chronologique et ouvrant la voie au retour d’un certain nombre de variants de Kang. Cela impliquera sans aucun doute tous les héros Marvel dans la suite de la phase 4. C’est le chaos complet.

Une saison 2 confirmé

Owen Wilson alias Mobius n’avait pas grand-chose à faire dans ce final, il a eu une confrontation avec Ravonna mais elle reste sur ses positions. Même s’il était peu présent, c’était un plaisir de revoir Mobius à l’écran, en sécurité et, on l’espère, prêt pour la saison deux. B-15, quant à elle, a commencé sa mission pour exposer ses collègues à la vérité qu’ils sont tous des variants, montrant à l’un d’eux la vraie version de Renslayer, une enseignante à Fremont, Ohio, en 2018, et non une juge au TVA. En retournant au TVA, Loki se rend compte que ni Mobius, ni B-15 ne se souviennent de lui et il découvre une énorme statue de Kang au milieu du bureau. La timeline est complètement chamboulée, c’est probablement la raison pour laquelle ils n’ont pas de souvenirs.

En fin de compte, Loki est une série agréable, elle est visuellement sublime et Tom Hiddleston mautrise son personnage à la perfection. On ne peut pas dire qu’elle est indispensable au MCU, parce que certains de ses éléments auraient très bien pu être intégrés dans d’autres films, mais elle apporte une énergie intéressante et permet d’introduire Kang et la notion de Variants. Il est sympathique de voir Loki faire face à lui-même, au sens propre comme au figuré. Il devient un héros malgré lui et prend conscience de son égoïsme passé.

La série permet de lu donner plus de place et elle permet à Marvel de jouer avec des concepts différents. On attend de voir si la saison 2 reprend là où les choses se sont arrêtées ou si les événements du final résonneront dans les autres films et séries du MCU. Doctor Strange aura clairement du boulot avec cette histoire en plus de Wanda.

Crédit ©Disney