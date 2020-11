Supernatural saison 15 : Misha Collins sur le sacrifice de Castiel (spoilers)

Misha Collins s’exprime sur le sacrifice de son personnage Castiel dans l épisode 18 de la saison finale de Supernatural. Spoilers.

Le dernier épisode en date de Supernatural était bien chargé en action et émotions. Jack (Alexander Calvert) a failli mourir (enfin, il a explosé dans le Vide mais en est sorti pratiquement indemne), tout le monde d’Apocalypse World s’est évaporé, à la Avengers: Infinity War, tandis que Sam (Jared Padalecki) et Jack ont assistés impuissants aux choses et Castiel (Misha Collins) a fait le sacrifice ultime pour Dean (Jensen Ackles) après avoir finalement réalisé que le vrai bonheur vient de l’intérieur.

Le sacrifice de Castiel complète l’accord qu’il a conclu dans la saison 14 pour sauver la vie de Jack. Plutôt que de le laisser condamné à jamais au Vide, Cas a accepté de prendre la place de Jack – négociant une âme pour une âme. Cependant, l’accord n’est pas entré en vigueur immédiatement. Ce n’est que lorsque Cas a finalement atteint le vrai bonheur qu’il est attiré vers le Vide et s’y reposer pour l’éternité.

Ce moment doux-amer est survenu à la fin de l’épisode, avec la Mort (Lisa Berry) frappant littéralement à la porte, et Cas et Dean se préparant à la fin. Dans un moment très touchant, Cas a dit à Dean combien il l’avait changé pour le meilleur et surtout à quel point il tenait à lui, à Sam et à Jack. Il dit à Dean que tout ce qu’il a fait, tous ses combats, il les a fait par amour et il lui rappelle à quel point il est altruiste. Il lui dit qu’il l’aime et lui dit adieux. C’est un Dean dévasté et sous le choc qui voit son meilleur ami s’en aller en lui sauvant la vie et en emportant la Mort avec lui.

Sur Twitter, Misha Collins s’est exprimé sur cette scène poignante et écrit : Ce soir, en regardant Cas parler à Dean, je me suis perdu dans l’histoire et j’ai oublié un instant que je suis celui qui joue cet ange et j’ai pensé : « Il est comme je veux être. Il a le cœur ouvert et il est altruiste et il est vrai. «

#Supernatural Tonight, watching Cas talk to Dean, I got lost in the story and forgot for a moment that I’m the one who plays that angel and I thought, « He’s how I want to be. He’s openhearted and he’s selfless and he’s true. » — Misha Collins — VOTE YOUR ASS OFF! (@mishacollins) November 6, 2020

Cette mort symbolique marque un tournant dans l’évolution de Castiel qui finit enfin par comprendre ce que c’est que d’être humain. Dans une interview à TVGuide, Misha Collins s’est confier sur le parcours de Castiel qu’il a incarné pendant 12 saisons. « L’une des choses intéressantes à propos de travailler sur un personnage pendant si longtemps est que le personnage a naturellement évolué. Castiel est différent maintenant de ce qu’il était lorsque la série a commencé », a déclaré Collins à TV Guide.

« C’était vraiment intéressant en tant qu’acteur de vivre les transitions subtiles qui se sont produites au fil du temps avec Castiel qui n’étaient même pas nécessairement des choix conscients. C’était naturel, il est maintenant plus familier avec les humains et comment ils interagissent les uns avec les autres, donc il n’est plus tout à fait ce poisson hors de l’eau qu’il était auparavant. »

Il continue : « Castiel a téléchargé toutes les références culturelles pop, et il comprend donc maintenant la nuance d’une culture d’une manière qu’il ne connaissait pas auparavant. Toutes ces strates d’expériences différentes se superposent pour modifier progressivement le personnage de Castiel et des relations qu’il a eues avec Sam, et Dean, et Jack, et tous les autres personnages importants de la série au fil du temps. Pouvoir expérimenter la subtilité de cette évolution au fil du temps était vraiment intéressant et ce n’est pas quelque chose que j’imagine se reproduire de nouveau dans ma carrière. »

Il ne reste plus que deux épisodes dans la dernière saison de Supernatural. La série est disponible en US+24 sur SérieClub.

Supernatural saison 15 – Promo 15×19 – Inherit the Earth