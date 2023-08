Heartstopper : La saison 3 déjà en écriture

La créatrice de Heartstopper Alice Oseman révèle qu’elle est déjà en train d’écrire la saison 3 alors que la saison 2 vient de sortir. Spoilers.

L’an dernier, la série Heartstopper a touché les cœurs des abonné.e.s de Netflix avec une adorable histoire d’amour naissante entre deux adolescents qui se cherchent. Cette année, la série est revenue avec une deuxième saison qui reprend là où les choses se sont arrêtées pour Nick Nelson (Kit Connor) et Charlie Spring (Joe Locke) ainsi que pour leur groupe d’amis.

A sa sortie en 2022, Heartstopper a été acclamé par les critiques et le public, conduisant à un renouvellement de deux saisons supplémentaires par Netflix seulement deux mois après le lancement de la première saison. C’est assez rare quand on sait que Netflix a tendance à annuler pas mal de séries après seulement une saison.

Alors que la saison 2 est sortie la semaine dernière sur Netflix, la créatrice Alice Oseman (qui a aussi créé les romans graphiques) a révélé au Hollywood Reporter le statut actuel de la saison 3 de Heartstopper. Comme Oseman ne semble pas faire partie de la Writers Guild of America, qui est actuellement en grève, la créatrice a pu révéler qu’elle a déjà commencé à travailler sur l’écriture de la saison 3.

« Eh bien, nous avons commencé à écrire. je dis nous; J’ai commencé à écrire… Je travaille avec Patrick Walters, qui est producteur exécutif, et aussi Lauren James, qui est une sorte d’éditrice et quelqu’un avec qui je partage des idées. Mais c’est moi qui écris et j’ai commencé à écrire la saison trois. C’est une période chargée en ce moment – très, très intense. Nous voulons que la troisième saison soit réalisée afin qu’il n’y ait pas une longue et longue attente entre les saisons. »

Si la série reste un rayon de soleil et une véritable bouffée d’air frais dans le paysage des séries actuelles, la saison 2 aborde des sujets un peu plus sombres. Les problèmes d’abandon de Tao (William Gao) sont expliqués de manière poignante rendant son histoire d’amour avec Elle (Yasmin Finney) encore plus marquante ; la vie familiale toxique de Darcy (Kizzy Edgell) est révélée expliquant ses problèmes à exprimer ses sentiment envers Tara (Corinna Brown) ; Isaac (Tobie Donovan) s’interroge sur sa propre orientation sexuelle et commence à réaliser son asexualité de manière touchante.

Il y a aussi le trouble alimentaire de Charlie qui devient de plus en plus impossible à cacher et qui s’explique par le harcèlement qu’il a subi. Sans en faire trop, la série traite le sujet avec tact et montre la maturité de Nick face à la détresse de son petit ami. La série met également en lumière le dysfonctionnement familial de Nick qui a un frère homophobe insupportable et un père (français) absent.

Si la créatrice tient à garder des moments forts de ses comics, et que la série reste « une adaptation fidèle » elle explique à EW que la série et les comics Heartstopper sont « très séparés » et qu’elle aime « laisser la série être sa propre chose. » Oseman a réussi à étendre le monde qu’elle a créé à l’écran, laissant plus de place pour les autres personnages tout en continuant l’histoire d’amour au centre. Elle a même donné une place à une histoire plus adulte entre les professeurs M. Ajayi (Fisayo Akinade) et M. Farouk (Nima Taleghani), afin que les fans plus âgés de la série puissent également voir une romance à laquelle s’identifier.

Sans trop en révéler pour la suite, elle confie : « Maintenant que nous avons les saisons 1 et 2, nous avons eu tellement de développement pour les personnages secondaires : Tao, Elle, Tara, Isaac, même de nouveaux personnages comme Imogen. Il y a tellement de nouveautés avec lesquelles on peut s’amuser dans la saison 3. Je me sens très à l’aise de laisser la série être sa propre chose. Dans mon esprit, la série et les comics semblent très séparées, même si c’est une adaptation assez fidèle. Je suis ravie de pouvoir étendre Heartstopper pour la série. »

Heartstopper est disponible sur Netflix.

Source : THR, EW / Crédit ©Netflix