The Walking Dead saison 10 : Le vrai final dira où était Maggie (spoilers et extrait)

L’épisode 15 de The Walking Dead met en place le véritable final de la saison 10 qui devrait en dire plus sur Maggie. Spoilers.

L’épisode The Tower n’était pas censé être le final de la saison 10 de The Walking Dead mais pour le moment, les fans vont devoir se contenter de ça et prendre leur mal en patience. Le final a dû être reporté par AMC à cause de la pandémie de coronavirus qui a empêché les équipes de finir l’épisode. L’épisode 15 sert donc de final temporaire en attendant et met en place ce qui devrait être un final explosif.

Princess a conduit Eugene, Yumiko et Ezekiel sur un terrain miné, Lydia a fait face à la mort de sa mère (Alpha) et à l’homme qui l’a tuée (Negan), Carol, qui pense avoir tué Connie a eu une discussion avec Kelly et un Beta qui entend des voix a apporté une horde de zombies avec lui pour piéger les survivants. A la fin, les personnages qui se trouvaient dans un hôpital abandonné se retrouvent assiégés.

Normalement, les fans auraient dû découvrir la suite la semaine prochaine, mais ce ne sera pas le cas. La showrunner Angela Kang a teasé ce qui attend les fans pour le vrai final : « Nous verrons plus des nouveaux personnages tels qu’ils sont présentés cette saison, et nous verrons plus du conflit épique que nous avons vu toute la saison avec les survivants et les Whisperers. »

Puis elle tease le retour de Maggie : « Et nous verrons que Maggie est…. Nous saurons ce qui lui est arrivé et ce que cela signifie pour notre groupe. Et nos personnages sont évidemment sur cette trajectoire de collision avec la horde de Whisperers. Nous verrons Beta faire son truc en tant que chef des Whisperers, il est déterminé à se venger. »

Elle prévient aussi que Judith devra gérer le départ de Michonne : « Évidemment, cela ne fait pas si longtemps dans la chronologie depuis que Michonne a dit « Je vais partir et essayer de retrouver ton père », et elle n’est évidemment pas de retour. Nous verrons comment Judith gère cela. »

« Il y a Daryl et Negan, et Lydia et Carol, et des choses avec divers groupes qui arrivent. Et nous verrons plus de la personne dans le masque de fer avec les armes qui tombent sur Alden et Aaron. Je pense que c’est un épisode vraiment cool. Greg Nicotero a fait un travail incroyable en le réalisant. Les acteurs offrent de belles performances. Les scénaristes et l’équipe ont fait un travail incroyable. Je pense que ce sera un épisode vraiment satisfaisant. »

The Walking Dead est disponible en France sur OCS. La série reviendra plus tard cette année avec le dernier épisode de la saison 10. En attendant, découvrez un extrait du final avec Maggie.

The Walking Dead saison 10 – Extrait final

