Outlander saison 5 : Un traumatisme pour Claire à venir ? (théorie)

Une théorie pour la suite de la saison 5 de Outlander imagine un gros traumatisme pour Claire. Spoilers possibles.

Le cinquième volet de la saga de Diana Gabaldon est plus centré sur Jamie que sur Claire, cela se reflète donc dans la saison 5 mais Claire reste l’un des personnages central de la série, il faut bien qu’elle ait une histoire consistante.

Durant différentes interviews pour la promo de la saison 5, Caitriona Balfe a teasé qu’une histoire majeure se profilait à l’horizon pour Claire : « J’ai une histoire vers la fin de la saison qui est très difficile », a-t-elle confié à la presse américaine en janvier dernier durant les TCA.

« Je ne peux pas vraiment trop en parler, mais c’est une histoire que nous avons tirée du livre six (A Breath Of Snow And Ashes), et c’était vraiment difficile. Nous avons pris un risque avec la façon dont nous le faisions visuellement et dans la narration. Je ne l’ai pas encore vu, alors j’espère que ça a payé, mais c’était bien. C’était agréable d’avoir encore quelque chose qui m’a beaucoup demandé à ce stade de notre série. »

De quelle histoire difficile parle-t-elle ? Dans le sixième tome de la saga, Claire est kidnappée par Lionel Brown, un personnage qui est apparu au début de cette saison et qui est crédité à nouveau pour les deux derniers épisodes. Durant sa captivité, Claire est violée et torturée pendant 3 jours avant qu’on vienne la sauver.

Il est donc possible que ce soit cette histoire difficile qui soit racontée par rapport à Claire. Durant une interview sur le tournage de la série, Sam Heughan a confié que la relation de Claire et Jamie serait mise à l’épreuve : « L’amour de Jamie et Claire n’est jamais un problème, mais à la fin de cette saison – sans rien révéler – leur amour est remis en question d’une manière différente. »

Matthew Roberts, le producteur de la série, a confirmé que des éléments du livre 6 se trouveraient dans la saison 5 : « Chaque saison, nous regardons toujours les autres livres, juste pour voir ce qu’il y a dans chaque livre et si cela correspond à cette saison et l’histoire que nous racontons », a-t-il dit.

Il ajoute : « Il y a beaucoup d’éléments dans le livre cinq et le livre six qui se chevauchaient et nous pouvons déplacer ces pièces lorsque nous racontons notre histoire. »

« Nous n’avons pas à nous précipiter à travers un scénario quand nous savons que nous avons une autre saison », a commenté Roberts. « Quand vous ne savez pas [si vous allez avoir une autre saison], vous devez essayer de penser à conclure l’ histoire. Mais nous n’avons pas eu à y penser cette saison, car nous savons que nous en avons au moins une de plus. »

La théorie est donc que la saison se termine en cliffhanger avec l’enlèvement de Claire et que l’histoire continue dans la saison 6 qui a été commandée.

Outlander, c’est le dimanche sur Starz aux Etats-Unis et le lundi en France sur Netflix.

Source : Digital Spy / Crédit ©Starz