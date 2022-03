Outlander saison 6 : Point de non retour pour Claire ? (Spoilers et promo)

Claire s’effondre d’une manière que nous ne l’avons jamais vue auparavant dans la saison 6 de Outltander, selon Caitriona Balfe. Spoilers et promo

Dans Outlander, Claire a toujours été très douée pour surmonter les moments difficiles et faire les choses comme il se doit. Mais comme l’a montré le premier épisode de la saison 6 qui vient de démarrer sur Starz aux Etats-Unis et sur Netflix en France, même la voyageuse dans le temps a ses limites.

« Je pense que c’est Claire qui s’effondre d’une manière que nous ne l’avons jamais vue auparavant », a déclaré la star de la série Caitriona Balfe à TVLine dans une interview. « Elle a toujours su compartimenter….Elle met quelque chose dans une boite et avance. Nous avons vu cela maintes et maintes fois, au point que parfois je me disais : « Est-ce qu’elle est en téflon ? » »

Mais l’enlèvement et le viol collectif que Claire a subi à la fin de la saison 5 sont, à juste titre, quelque chose de très présent dans son esprit alors que la sixième saison de la série commence. « C’est quelque chose qui l’a vraiment ébranlée, et je pense que ces vieux mécanismes d’adaptation qu’elle a eus jusqu’à présent ne la servent pas ici. Elle ne peut pas ignorer ce qui lui arrive. La douleur et le traumatisme sont trop pour elle », poursuit l’actrice.

Comme les téléspectateurs l’ont vu, le premier épisode d’1 heure 20 s’est terminé avec une Claire inquiète se réveillant d’un cauchemar puis se rendant à son opération, où elle a inhalé une partie de son éther qu’elle a fabriqué elle-même afin d’oublier son attaque brutale.

Selon Balfe, Claire a « besoin de s’échapper de sa propre peau, » c’est pour ça qu’elle a recourt à l’automédication. Ceci est nouveau, ça n’existe pas dans le roman de Diana Gabaldon A Breath of Snow and Ashes sur lequel est basée la saison. Mais pour Bafle, c’est important que la série explore ce traumatisme.

Quant à Sam Heughan, il dit que Jamie ne sait pas exactement ce qui se passe avec Claire. « Il lui donne son espace. Il est là pour elle. Il s’attend à ce qu’elle vienne le voir si elle se débat effectivement ou a des problèmes », dit-il, « et ne s’attend pas à ce qu’elle soit dans une mauvaise passe comme nous le découvrons. » Il dit que Claire et Jamie se « perdent un peu mais se retrouveront plus tard. »

La semaine prochaine, Jamie se débat avec sa première demande en tant qu’agent des Indiens. Roger préside des funérailles inhabituelles. Marsali accouche. Cependant, la joie est de courte durée lorsqu’une découverte est faite.

Outlander, c’est le dimanche sur Starz et le lundi sur Netflix.

Outlander saison 6 – Promo 6×02