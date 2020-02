Doctor Strange 2 : L’ancien réalisateur pense que Sam Raimi est un très bon choix

Scott Derrickson est content du choix de son remplaçant, Sam Raimi, pour réaliser Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Cette semaine, on a appris que Sam Raimi était en négociation pour réaliser le film Marvel réaliser Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ce dernier remplacera Scott Derrickson qui a quitté le projet le mois dernier mais l’ancien réalisateur semble content du choix de son remplaçant.

Sam Raimi est connu pour la trilogie Spider-Man du début des années 2000 mais aussi pour la franchise d’horreur Evil Dead. Il est donc calé en super-héros et en film d’horreur. Sachant que Doctor Strange 2 devrait contenir des éléments d’horreur, Sam Raimi semble être le choix parfait.

Sur Twitter, Derrickson s’est exprimé sur la nouvelle : « J’ai travaillé avec Sam Raimi. L’une des plus gentilles personnes que j’ai connues dans l’industrie du cinéma et en tant que réalisateur, une véritable légende vivante. Quel excellent choix pour reprendre Doctor Strange. »

I’ve worked with Sam Raimi. One of the nicest people I’ve known in the film business, and as a director, a true living legend. What a great choice to take over Doctor Strange. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) February 6, 2020

Pour le moment, Raimi n’a pas été confirmé, il en est encore au stade des négociations et Marvel Studios reste silencieux à ce sujet. Cependant, si Derickson commente la news, c’est que le deal est quasiment signé.

Si Scott Derrickson ne réalise plus le film, il reste attaché au projet en tant que producteur.

Rachel McAdams ne revient pas à l’affiche du film mais Chiwetel Ejiofor et Benedict Wong sont attendus de retour. Il est aussi attendu qu’Elizabeth Olsen reprenne son rôle de Scarlett Witch. La série WandaVision, ainsi que la série Loki, devraient mettre en place le film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira en mai 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel