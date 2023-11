The Bear : Saison 3 officiellement commandée

FX et Hulu renouvellent officiellement la série The Bear pour une troisième saison.

C’est officiel, la cuisine du restaurant The Bear reste ouverte pour une troisième saison. La série dramatique acclamée sur les déboires d’un restaurant familial en crise reviendra en 2024.

La série, créée par Christopher Storer, met en vedette Jeremy Allen White dans le rôle de Carmy Berzatto, ainsi que Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel BoyceLiza Colón-Zayas et Matty Matheson.

La première saison de The Bear suit Carmy, un jeune chef issu du monde de la gastronomie qui rentre chez lui à Chicago pour diriger la sandwicherie familiale après le suicide de son frère. Carmy doit équilibrer les réalités de la propriété d’une petite entreprise, son personnel de cuisine volontaire et récalcitrant et ses relations familiales tendues, tout en faisant face aux conséquences de la mort de son frère.

La deuxième saison suit le gang alors qu’ils transforment leur sandwicherie du coin en un endroit de niveau supérieur. En reconstruisant le restaurant, l’équipe a entrepris son propre voyage de transformation, chacun étant obligé de se confronter au passé et de se demander de quoi leur futur sera fait.

La série a également vu la présence de Edwin Lee Gibson, Corey Hendrix, Oliver Platt, Jon Bernthal, José Cervantes, Richard Esteras, Carmen Christopher, Chris Witaske, Joel McHale, Jamie Lee Curtis, Gillian Jacobs, Sarah Paulson Robert Townsend, Molly Gordon , Alex Moffat, Ricky Staffieri, Mitra Jouhari et Maura Kidwell.

La première saison, qui a débuté en juin 2022 aux Etats-Unis, est actuellement nommée pour 13 Emmy Awards, dont celui de la meilleure série comique lors des récompenses prévues pour janvier. La deuxième saison, diffusée à partir de cet été 2023, comprenait dix épisodes, contre huit lors de la première saison. Le nombre des épisodes de la saison trois n’a pas été révélé.

En France, la série est diffusée sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+