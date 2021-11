How I Met Your Father : Kim Cattrall sera la version plus âgée d’Hilary Duff

Kim Cattrall sera la version plus âgée du personnage d’Hilary Duff et la narratrice dans How I Met Your Father.

Comme dans How I Met Your Mother, le personnage principal raconte à sa future progéniture l’histoire de sa rencontre avec leur autre parent. Dans la série originale, Bob Saget était la voix plus âgée de Ted Mosby (Josh Radnor) et narrait l’histoire à ses enfants.

Pour cette nouvelle version, c’est Kim Cattrall qui sera la version plus âgée du personnage central Sophie, jouée par Hilary Duff. Mais contrairement à How I Met Your Mother qui ne montrait pas la version plus âgée de Ted, Cattrall devrait aussi apparaitre à l’écran.

Cattrall rejoint un casting qui comprend également Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, Chris Lowell et Brandon Micheal Hall.

Cattrall est surtout connue pour son rôle de Samantha Jones dans Sex and the City de HBO, mais contrairement à ses co-stars, elle ne reprendra pas le rôle de la prochaine série And Just Like That.

Plus récemment, Cattrall a joué dans la série de la Fox Filthy Rich en tant que matriarche télévangéliste se battant pour contrôler l’empire télévisé religieux de sa famille après la mort inattendue de son mari. Cette série a été annulé après une saison.

How I Met Your Father est créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger. Les créateurs de la série originale Carter Bays et Craig Thomas sont à bord en tant que producteurs exécutifs, tout comme la réalisatrice de la série originale Pam Fryman, qui dirigera le pilote. Une date de première n’a pas encore été annoncée.

Source : TVLine / Crédit ©Hulu/DR