Loki saison 2 : Les références et clins d’œil Marvel dans l’épisode 1 (spoilers)

Le premier épisode de la saison 2 de Loki est plein de références au reste du MCU et l’univers MArvel en général. Spoilers.

Loki, le Dieu de la Malice, est de retour pour une saison 2 sur Disney+. Son voyage continue ainsi et contient pas mal de références et easter eggs à la franchise Marvel en général. Plus que les autres séries Marvel Disney+, Loki est intrinsèquement lié au statut du MCU. Les événements de la saison 1 de Loki ont joué un rôle déterminant dans la fondation du multivers du MCU qui a rendu possibles des histoires comme Spider-Man : No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Tout comme la saison 1 de Loki a lancé les événements de la saga Multivers, la saison 2 fait partie intégrante de sa progression. Cela signifie que la saison 2 sera remplie de références plus larges à d’autres propriétés du MCU ainsi que des easter eggs amusants relatifs à différents éléments du personnage.

Ouroborus

Tout d’abord, le titre de l’épisode, Ouroborus, semble avoir une signification plus profonde que de simplement être le nom du nouveau personnage incarné par Ke Huy Quan. Dans le monde réel, un Ouroboros est un symbole circulaire représentant souvent un serpent ou un dragon dévorant sa propre queue pour signifier le cycle sans fin de destruction et de renaissance. Compte tenu des événements du premier épisode de la saison 2 de Loki, cela semble approprié tout en soutenant que O.B. aura un rôle majeur dans la saison à venir.

De plus, Ouroborus est lié à la mythologie nordique sur laquelle sont basés Loki et d’autres personnages Asgardiens Marvel. Dans le mythe nordique, Ouroborus est représenté comme Jörmungandr, ou le Serpent du Monde qui est assez grand pour s’enrouler autour du monde entier. Dans ces contes, il était dit que dès que Jörmungandr lâcherait sa queue, le Ragnarok commencerait. Fait intéressant, Jörmungandr est également l’enfant de Loki dans la mythologie nordique. Tout cela ne fait que renforcer la façon dont le titre « Ouroborus » se connecte à Loki à un niveau plus profond en plus d’être le nom du personnage de Quan.

Notez également que dans les comics, une version différente d’Ouroborus apparait dans She-Hulk #3. Le comic, qui était le 100e numéro de She-Hulk, a vu Jennifer Walters être jugée par le TVA pour son implication dans des aventures de voyage dans le temps des Avengers. L’un des juges supervisant le procès est l’honorable M. Oroborous, qui n’apparaît que dans ce numéro.

La statue de Kang

Dans la séquence d’ouverture, la statue de Kang est montrée dominant le TVA. Bien que cela puisse être considéré comme simplement une référence au méchant global de la saga Multivers, cela a une signification plus profonde. La caméra recule depuis la statue et revient dans le bâtiment du TVA dans lequel Loki est pourchassé presque comme si la statue regardait les événements se dérouler. Il s’agit d’un rappel à la présence omnisciente de Celui qui Demeure et de Kang dans la saison 2 de Loki, les deux versions du personnage ayant dominé les flux temporels pendant qu’elles regardaient les événements se dérouler.

Clin d’œil à la saga animée Spider-Verse

En parallèle du MCU, les fans de Marvel peuvent suivre les aventures de différents Spider-Men à travers la saga animée Spider-Verse de Sony. Dans cette franchise, les personnages « buguent » lorsqu’ils se trouvent dans un univers différent du leur. La représentation visuelle du bug est incroyablement similaire à l’errance temporelle de Loki. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène légèrement différent dans son contexte, la conception visuelle de l’errance temporelle de Loki était probablement un clin d’oeil intentionnel à cette autre histoire multiversale importante de Marvel.

X-Men

Alors que Loki, O.B., Mobius et B-15 se dirigent vers le Coeur Temporel, la caméra zoome sur la porte du centre du TVA. Fait intéressant, la porte comporte un X au milieu. Il s’agit d’une référence à l’entrée de Cerebro des films X-Men avec un design étrangement similaire, ce qui n’est probablement pas un hasard étant donné l’avenir prometteur des mutants dans le MCU.

Le Cœur Temporel

Dans le mythe nordique, sur lequel est basé le personnage de Loki et les Asgardiens, on dit qu’un Arbre du Monde connu sous le nom d’Yggdrasil maintient ensemble les Neuf Royaumes sur ses branches et que les autres royaumes peuvent être atteints via l’Arbre du Monde. Dans la saison 2 de Loki, Coeur Temporel est présenté comme le conduit par lequel le temps brut s’écoule pour être construit en un flux temporel physique.

En tant que tel, le Coeur Temporel possède une fonction similaire à l’Arbre du Monde. Grâce à la création physique de flux temporels, le Coeur Temporal agit comme le Yggdrasil propre du TVA en formant puis en maintenant ensemble les différents royaumes ou univers. Bien que le Cœur Temporel soit un autre ajout intéressant à l’histoire du voyage dans le temps du MCU, il sert également d’easter egg aux origines de la mythologie nordique de Loki de Marvel Comics.

Générique de fin

La nouvelle séquence de générique de fin de la saison 2 fournit un ester egg à l’état général de l’histoire. Dans la saison 1 de Loki, il a été révélé que Celui qui Demeure a essentiellement construit la chronologie sacrée pour conduire Loki et Sylvie à la Citadelle de la Fin des Temps. Dans la séquence de générique de fin de la saison 2, quelqu’un est montré en train de reconstituer les événements de l’épisode avec des miniatures et des modèles. Cela fait référence aux thèmes centraux de l’histoire de Loki qui se concentrent sur l’idée du libre arbitre contre la prédétermination qui se poursuivra sans aucun doute dans la saison 2.

La scène post-générique à Broxton

La scène post- générique de l’épisode 1 voit Sylvie sortir de la Citadelle de la Fin des Temps et arriver à Broxton, dans l’Oklahoma en 1982. À première vue, cet endroit peut sembler inoffensif, mais il a des liens plus profonds avec les comics. Dans Marvel Comics, Broxton est l’endroit où Thor reconstruit Asgard après les événements de Ragnarok. Alors que le MCU a décrit cela différemment avec New Asgard étant situé en Norvège, la saison 2 de Loki, offre un joli easter egg lié à Marvel Comics en général et à Thor en particulier.

Loki, c’est chaque vendredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+