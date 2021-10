And Just Like That… : Le revival de Sex And The City arrive en décembre (vidéo)

HBO Max annonce que le revival de Sex And The City, nommé And Just Like That, arrivera en décembre.

Le revival de Sex And The City a enfin une date de diffusion…enfin presque. HBO Max annonce une fenêtre de diffusion et dévoile que la série arrivera au mois de décembre sur sa plateforme. Pour le moment, on ne connait pas la date exacte du lancement et on ne sait as si tous les épisodes seront disponible en une fois.

Une vidéo, qui donne un aperçu rapide dans les coulisses du tournage a été postée dans laquelle Sarah Jessica Parker annonce elle-même que la série sera diffusée en décembre.

Le revival de Sex and the City, réunit les stars originales Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis en tant que meilleures amies Carrie, Miranda et Charlotte « alors qu’elles passent de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine. »

Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson (récemment décédé) et Evan Handler seront également de retour. Mais Kim Cattrall, qui a joué Samantha Jones dans les six saisons et les deux films, ne fera pas partie de la nouvelle série. Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury, Karen Pittman et Sara Ramirez sont aussi au générique.

Niall Cunningham, Cathy Ang, Alexa Swinton joueront les enfants de Miranda et Charlotte et Cree Ciccino sera aussi nouvelle dans le monde de Sex and the City.

And Just Like That… – Annonce lancement