American Horror Stories : Disney+ annonce un date en septembre sur Star

L’anthologie American Horror Stories arrive en France en septembre sur Disney+Star.

L’anthologie American Horror Stories est actuellement diffusée aux Etats-Unis sur Fox on Hulu et la série a enfin une date de diffusion en Europe. Alors qu’on savait que Star de Disney+ serait le diffuseur, on ne savait pas encore quand la série arriverait.

Cette semaine, il a été annoncé que la série sera diffusée à partir du 8 septembre à un rythme hebdomadaire sur la plateforme. Spin-off de American Horror Story, la série propose des histoires différentes et indépendantes chaque semaine.

Les deux premiers épisodes (lien spoiler) revenaient notamment dans la Maison de l’horreur de la saison 1 de la série principale. Les autres épisodes (de qualité inégale) sont complètement différents, mais restent dans l’esprit slasher que les créateurs de la série adorent tant.

Matt Bomer, Billie Lourd, Naomi Grossman et John Carroll Lynch, vus dans la série mère, seront de retour pour American Horror Stories. La distribution comprend également Aaron Tveit, Paris Jackson, Madison Bailey, Virginia Gardner, Belissa Escobedo, Rhenzy Feliz, Gavin Creel, Kaia Gerber, Sierra McCormick, Ashley Martin Carter, Kyle Red Silverstein, Amy Grabow. Dyllon Burnside, Nico Greetham, Charles Melton, Kevin McHale….

Notez qu’après l’annonce des acteurs et actrices, Ryan Murphy a révélé sur Twitter que le casting nommés jusqu’à présent « n’en est même pas la moitié ». Il reste encore plein d’autres surprises en réserve.

La série n’étant pas tout public, Disney+ rappelle que, grâce à ses fonctionnalités de contrôle parental renforcé, la plateforme assure une expérience de visionnage adaptée à tous les membres de la famille. Les abonnés peuvent ainsi restreindre l’accès à certains contenus et/ou créer des profils verrouillés par un code PIN afin de permettre aux plus jeunes de naviguer dans un univers totalement sécurisé.

American Horror Stories fera ses débuts le 8 septembre sur Star de Disney+.

American Horror Stories – Trailer

Crédit ©FoxOnHulu