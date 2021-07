X-Men : Un retour de Hugh Jackman en Wolverine dans le MCU ?

Hugh Jackman tease-t-il son retour en Wolverine pour le reboot des X-Men dans le MCU ?

Quand on pense à Wolverine, on pense automatiquement à Hugh Jackman qui a incarné le personnage pendant 17 ans sur grand écran. En 2017, après le film Logan, Jackman a pris la décision de prendre sa retraite de super-héros, laissant la place vacante pour un potentiel remplaçant. Mais pour le moment, personne n’a été casté dans le rôle puisque les X-Men sont pour le moment en pause. Après le rachat de la Fox par Disney, on s’attend à ce que les personnages intègrent le MCU, mais ce ne sera pas pour tout de suite.

Pendant des années, des rumeurs (mais surtout le désire des fans) laissaient espérer que Jackman reprenne son rôle dans le MCU. Si ce n’est absolument pas confirmé, des publications sur Instagram Story de l’acteur semblent teaser qu’il n’en a peut-être pas encore complètement fini avec le personnage de X-Men. Récemment, Jackman a d’abord publié un fan art de Bosslogic avec les griffes de Wolverine, suivi d’une photo de lui-même avec Kevin Feige, le patron de Marvel Studios.

Les deux choses l’une après l’autre sont certainement intéressantes, bien que ce ne soit en aucun cas une preuve définitive que Jackman revienne dans le rôle. La photo de l’acteur avec Feige n’est pas récente, elle a été prise durant le San Diego Comic-Con en 2013, et même l’année dernière, Jackman a dit qu’il était temps de passer à autre chose, remarquant que si les droits des X-Men étaient entre les mains de Disney auparavant, les choses auraient peut-être été différentes.

« Si cela s’était produit il y a sept ans, j’aurais dit : « Oh ouais ! » mais je savais que c’était le bon moment pour moi de quitter la fête – pas seulement pour moi, mais pour le personnage », a expliqué Jackman au Daily Beast à propos de l’acquisition de la 20th Century Fox par Disney. « Quelqu’un d’autre prendra le relais. C’est un trop bon personnage pour ne pas le faire. »

Pour le moment, il n’est pas question que Jackman reprenne son rôle. On ne sait même pas quand Marvel Studios et Disney comptent intégrer les X-Men dans le MCU et surtout comment ça se produira.

Source : Comic Book / Crédit ©Fox