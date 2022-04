Wandavision : Billy et Tommy seront bien dans Doctor Strange 2 ! (spot tv)

Dans un nouveau spot TV pour Doctor Strange 2- in the Multiverse of Madness, on peut apercevoir Billy et Tommy, les jumeaux de Wanda dans Wandavision

Tout le monde sait que le prochain film du MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, reprendra des éléments de l’intrigue de Spider-Man no Way home, ainsi que celle de Wandavision.

Si la série liée à l’origin-story de la Scarlet Witch, sorcière la plus puissante de l’univers Marvel, dans le MCU, Wandavision se voulait comme un stand-alone autour du deuil de Wanda après la perte de celui qu’elle aimait ainsi que sa disparition de 5 ans, avec un fantasme de vie de famille déclinée en sitcom.

Il semblerait cependant que le film de Sam Raimi prendra le temps de revenir sur le traumatisme et les évènements de Wandavision. En effet, si à la fin de la série on entendait les enfants irréels de Wanda l’appeler à l’aide à travers une dimension parrallèle, on s’attend tous à les voir dans cette intrigue teintée de multivers et de variants pour Wanda et Stephen Strange.

Et le dernier Spot TV de Doctor Strange 2 est là pour en attester : Billy et Tommy hante visiblement les rêves de Wanda, elle qui s’imaginait mère de famille dans Wandavision. Il est donc fort à parier que leur présence ne se résume pas seulement à une vision inconsciente teintée de cauchemars liés à sa culpabilité, mais un élèment au cœur de l’intrigue de Doctor Strange in the Multiverse of Madness parmi tant d’autres, que ce soit la multiplicité d’antagonistes ou les enjeux liés aux multivers autour de Doctor Strange.

Pour avoir le fin mot de l’histoire, et voir si Wanda va enfin pouvoir se réunir avec les enfants qu’elle n’a jamais vraiment eu, il faudra attendre la sortie du film.

Pour ceux qui sont restés coincés dans un univers parallèle, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness met en vedette Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Le film réalisé par Sam Raimi, sort le 4 mai prochain.

Doctor Strange in The Multiverse of Madness : Spot TV Billy & Tommy



