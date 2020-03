Hawkeye : Jeremy Renner tease sa préparation pour la série

Jeremy Renner tease sa préparation physique pour la série Hawkeye de Disney+.

Jusqu’à présent, la série Hawkeye se fait assez discrète, on a très peu entendu parler d’elle mais elle est bien en préparation pour Disney+ et arrivera après The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision.

Jeremy Renner reprendra bien son rôle de Clint Barton dans la série qui continuera ainsi d’explorer le personnage. Si on en croit l’Instagram de l’acteur, il semble que le tournage devrait bientôt démarrer.

Dans une Insta story, il a posté le logo de la série avec le message « il est temps de s’étirer. » Il indique ainsi qu’il reprend son entraînement pour se remettre en forme.

La série Hawkeye devrait introduire Kate Bishop, un personnage connu des comics qui prend le relais de Hawkeye. Pour l’instant, son casting n’a pas encore été confirmé mais des rumeurs disent que Disney espère engager Hailee Stanfield.

Hawkeye a été confirmé l’été dernier lors du Comic-Con de San Diego, où le studio a dévoilé ses plans pour la phase 4 du MCU. Les nouvelles séries vont devenir une partie beaucoup plus grande de l’univers à l’avenir. Dans le passé, les séries comme Daredevil ou Jessica Jones de Netflix, et même Agents of S.H.I.E.L.D. étaient connectées aux films du MCU mais elles n’étaient pas indispensables à la compréhension des événements des longs-métrages.

Ces nouvelles séries seront très différentes, car elles seront étroitement liées à ce qui se passe dans les films. Elles contiendront de nombreuses stars que nous connaissons déjà et introduiront de nouveaux personnages qui pourraient bien devenir des Avengers.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel