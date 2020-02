Avengers 5 : Un appel à casting révélerait « un futur membre des Avengers »

La fuite d’un appel à casting pourrait révéler l’arrivée d’un nouveau personnage parmi les Avengers dans les prochaines phases.

Depuis la sortie d’Avengers Endgame, les fans n’arrêtent pas de spéculer sur la suite et en particulier sur quels héros rejoindront la Team puisque que plusieurs personnages ne sont plus là. Pour le moment, Marvel Studios et Disney n’ont pas officiellement communiqué dessus puisque le prochain film Avengers n’arrivera pas avant quelques années. Cependant, un appel à casting a peut-être révélé l’un des prochains membres des Avengers.

Marvel et Disney+ prépare la série She-Hulk et l’appel à casting aurait fui. Selon le site We Got This Covered, la production est à la recherche d’une actrice entre 26 et 34 ans, de n’importe quelle origine ethnique. Le fait que le personnage de Jennifer Walters entre dans le MCU n’et pas nouveau puisqu’on sait depuis l’été dernier que la série She-Hulk est en préparation. Ce qui est intéressant dans cet appel à casting c’est que la description dit qu’elle est « un futur membre des Avengers. »

Si cette information est vraie, ce sera la première fois qu’un personnage d’une série passera sur le grand écran. A l’exception de Coulson et Agent Carter et encore, ces deux là ont commencé sur grand écran avant de faire le transfert sur le petit écran puis de revenir dans des films. Même les acteurs des séries Marvel de Netflix n’ont jamais fait la transition. Notez tout de même que pour le moment, on ne sait pas si She-Hulk sera d’abord introduite dans un film puis aura sa série ou vice-versa.

Avec la phase 4 qui arrive, les films et les séries seront liés plus que jamais puisque plusieurs personnages des Avengers ont désormais leur propre série (Falcon and the Winter Soldier et WandaVision). Il est aussi possible que Ms Marvel et Moon Knight apparaissent sur grand écran puisqu’ils auront aussi bientôt leur série sur grand écran.

Source : WGTC / Crédit ©Marvel