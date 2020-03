Black Widow : La sortie du film est maintenue malgré le Coronavirus

Disney maintient la sortie de Black Widow malgré les inquiétudes autour du Coronavirus.

Le Coronavirus n’aura pas la peau de Black Widow. Alors que des sorties de films et plusieurs événements et festivals sont annulés ou repoussés, Disney n’a pas l’intention de repousser la sortie de Black Widow. En début de semaine, Universal a décidé de repousser la sortie du prochain James Bond de 7 mois ce qui a amené les cinéphiles à se demander si d’autres blockbusters prévu ce printemps serait aussi repoussés.

Selon Deadline, Black Widow reste en place et sortira bien à la date prévue, fin avril en France et début mai aux Etats-Unis. C’est un risque que prend Disney puisque le marché asiatique, et chinois en particulier, est un des plus importants et les spectateurs ont déserté les salles depuis la pandémie du Coronavirus. Le box office pourrait en prendre un coup.

Des rumeurs concernant un changement de date ont circulé disant que Black Widow prendrait la place de Eternals en novembre mais ce n’est pas le cas. Pour l’instant, rien ne change pour Black Widow mais qui sait, les choses peuvent changer d’un mois à l’autre.

Ce film d’action et d’espionnage est réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige.

Black Widow sort le 29 avril 2020.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel