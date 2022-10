Agatha Coven of Chaos : Emma Caulfield reprendra son rôle de WandaVision

Emma Caulfield révèle son diagnostique de sclérose en plaques, mais confirme qu’elle reviendra dans la série spin-off de WandaVision, Agatha Coven of Chaos.

Emma Caulfield sera bientôt de retour sur le petit écran L’actrice, qui est apparue l’an dernier dans WandaVision, a récemment confirmé qu’elle serait de retour dans Coven of Chaos, la série spin-off centrée sur Agatha, jouée par Kathryn Hahn.

Cette information arrive alors que l’actrice a révélé qu’elle avait été diagnostiquée d’une sclérose en plaques. L’actrice, qui est apparue aux côtés de Sarah Michelle Gellar dans Buffy en tant qu’ex-démon Anya entre 1998 et 2003, a déclaré à Vanity Fair qu’elle avait été diagnostiquée de la maladie neurologique qui perturbe la communication entre le cerveau et le corps, ce qui fait que le système immunitaire mange au niveau de la couverture protectrice des nerfs.

Elle révèle avoir été diagnostiquée en 2010 alors qu’elle travaillait sur la série de Marti Noxon, Gigantic. Aujourd’hui, Caulfield promet qu’elle se sent « bien en ce moment », en disant : « Vraiment, mon attitude ne s’effondre pas sous la peur de [se poser trop de questions] pour les autres. Je dois juste continuer. «

Après avoir joué dans quatre épisodes de WandaVision en tant que Sarah Proctor (qui apparaît dans le monde fantastique en noir et blanc de Wanda Maximoff en tant que sa voisine Dottie Jones) face à Scarlet Witch d’Elizabeth Olsen, Caulfield est sur le point de reprendre son rôle dans la série dérivée de Hahn centrée sur sa méchante sorcière, Agatha Harkness.

Sa maladie ne l’empêche pas de continuer à jouer la comédie, même si elle confie qu’il y a des choses qu’elle ne peut plus faire : « je retourne travailler ! Toute personne qui devait être avisé est au courant. Je ne peux plus refaire ce que j’ai fait avec WandaVision. Je ne peux pas faire ça, » dit-elle.

Elle confirme que personne n’était au courant : « Ils n’ont rien fait de mal…. Ils n’avaient aucune idée de ce qui m’arrivait. Ils ne m’ont rien demandé au point de dire « Je dois appeler mon agent ! » Ils me demandent simplement de m’asseoir et de discuter et de dire mon texte. Ce n’est pas difficile. »

L’une des choses qui a été difficile pour elle durant la production de WandaVision était le tournage sous la chaleur extérieure : « [Je leur ai dit maintenant] sachant que je ne devrais pas du tout sortir dans la chaleur. Et si je le suis, je dois prendre bien plus de précautions qu’avant. »

Auparavant nommée House of Harkness, la série Agatha Coven of Chaos devrait arrivée sur Disney+ fin 2023, début 2024.

Source : Vanity Fair / Crédit © Disney+