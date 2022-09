House of the Dragon : Elizabeth Olsen et Henry Cavill dans la saison 2 ?

Une rumeur annonce Elizabeth Olsen et Henry Cavill dans la saison 2 de House of the Dragon.

Superman et Scarlet Witch dans la prochaine saison de House of the Dragon ? C’est la rumeur qui circule depuis ce week-end sur la toile. Après un lancement record, une saison 2 de la préquelle de Game of Thrones a été rapidement commandée.

En ce qui concerne la rumeur, l’information provient du toujours très bien informé Daniel RPK (via Twitter). On ne sait pas grand-chose d’autre en dehors du fait que Henry Cavill et Elizabeth Olsen seraient envisagés pour des rôles dans la saison 2 de House of the Dragon.

Henry Cavill and Elizabeth Olsen are being eyed for roles in season 2 of #HouseOfTheDragon (@RPK_NEWS1) pic.twitter.com/8sONiv9bSD — Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) September 4, 2022

Henry Cavill joue déjà dans sa propre série fantasy sur Netflix, The Witcher, avec la saison 3 actuellement en développement, donc passer à Game of Thrones serait assez intéressant. Cependant, The Witcher est très prenant pour l’acteur, on se demande s’il aura le temps de faire les deux. Cavill serait aussi demandé ailleurs avec une autre rumeur qui l’annonce notamment dans le MCU avec un rôle dans Loki.

Du côté d’Elizabeth Olsen (WandaVision), l’actrice de Scarlet Witch est aussi un grand nom qui serait annoncé pour un rôle dans la série. L’une des théories qui circule est qu’elle jouerait une jeune Melisandre, soit une autre « sorcière rouge ».

En ce qui concerne l’inclusion de Melisandre dans la préquelle du spin-off, l’actrice originale du personnage, Carice van Houten, avait partagé une story Instagram où quelqu’un citait ce qui suit, « Je viens de regarder House of the Dragon. Je dis juste que Melisandre est âgée de plusieurs siècles… »

Bien que l’on ne sache pas si Carice van Houten reviendrait pour reprendre le rôle, les fans espèrent voir Elizabeth Olsen incarner le rôle de la prêtresse rouge, une tache complètement à la hauteur de celle qui incarne Wanda Maximoff.

Evidemment, c’est un plus un souhait des fans plutôt qu’une réalité, il faudra attendre de voir dans un premier temps si elle sera bien dans la série, puis de découvrir qui elle jouera.

House of The Dragon, c’est le lundi sur OCS.

Source : Daniel RPK / Crédit ©DR