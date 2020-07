The Umbrella Academy saison 2 : Un nouveau personnage s’affiche

Un des nouveaux personnages de la saison 2 de The Umbrella Academy se dévoile en affiche.

La saison 2 d’Umbrella Academy présentera plusieurs nouveaux personnages – dont Lila Pitts (Ritu Arya), qui est mise à l’honneur sur une nouvelle affiche. Elle a été dévoilée via le compte Twitter de la série.

Lila est décrite comme une « caméléon qui peut être aussi brillante ou aussi cliniquement folle que la situation l’exige, » Lila serait également « imprévisible, espiègle, sarcastique » et dotée d’un « sens de l’humour tordu. » Ces attributs feraient d’elle le binôme idéal pour Klaus (Robert Sheehan), mais il semblerait qu’elle soit en duo avec un autre personnage.

Selon ScreenRant, Lila sera associée à Diego (David Castañeda) et pourrait faire ressortir un côté plus léger au personnage qu’in connait un peu bourru. Le tweet qui dévoile l’affiche confirme la paire.

A la fin de la saison 1 de The Umbrella Academy, les Hargreeves ont échoué dans leur tentative de sauver le monde de l’apocalypse mais au moins ils ne sont pas morts comme le prédisait Numéro Cinq. Grâce au pouvoir de Numéro Cinq, ils ont fait un bond dans le temps mais on ne savait pas vers où et quand ils se dirigeaient.

Il a été révélé que la fratrie se trouve dans les années 60 à Dallas. Cependant, ils sont séparés et arrivent à des moments différents. Cinq va devoir une nouvelle fois les réunir pour tenter à nouveau d’éviter l’apocalypse.

Mais entre temps les différents Hargreeves se retrouvent seuls au début des années 60 et ils vont rencontrer de nouveaux visages. Il y a la femme au foyer texane Sissy (Marin Ireland); Lila (Ritu Arya), une « caméléon » aussi brillante que folle; et Raymond (Yusuf Gatewood), un mari dévoué et un leader né. Mais il y a aussi un trio d’assassins suédois au sang froid joué par Tom Sinclair, Kris Holden-Ried et Jason Bryden.

Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, Justin H. Min et Aidan Gallagher sont de retour pour la saison 2 de The Umbrella Academy.

The Umbrella Academy revient le 31 juillet sur Netflix.

Source ScreenRant / Crédit ©Netflix