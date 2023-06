The Flash : Caméo surprise d’un autre super-héros dans la bande-annonce coréenne

La bande-annonce coréenne du film The Flash révèle le bref caméo d’un autre super-héros majeur de DC.

Une nouvelle bande-annonce de The Flash destinée aux spectateurs coréens a été postée et elle révèle pas mal d’images inédites dont la présence d’un super-héros bien connu du public, un membre très spécial de la Justice League. Cependant, gardé à l’esprit qu’on ne voit pas son visage.

***Attention, spoilers possibles***

Le moment se produit très tôt dans la bande-annonce lorsque Barry Allen (Ezra Miller) reçoit un appel du Batman de Ben Affleck, signifiant que cette scène se déroule dans le DCEU qu’on connait, celui mis en place par Zack Snyder. Au même moment, un écran de télévision révèle que Superman est sur les lieux où un volcan est entré en éruption au Guatemala, et un extrait de séquence montre l’homme d’acier utilisant sa vision laser dans le but d’aider à limiter les dégâts.

Cette scène laissant entendre qu’il s’agit du Superman connu du Flash de Miller et du Batman d’Affleck, on en déduit que ce doit être le Superman de Henry Cavill, faisant une brève apparition dans le film. Cependant, étant donné que nous ne voyons pas de plan clair de son visage, ce n’est pas exactement un caméo de Cavill lui-même, mais plus un de sa version de Superman, un peu à l’mage de son apparition dans Shazam!.

Henry Cavill n’est plus le Superman attitré du DCU, il est sur le point d’être remplacé par une nouvelle version mise en place par James Gunn. Mais avant cette annonce, une rumeur disait qu’il avait filmé quelque chose qui avait finalement été coupée.

Il a également été rapporté qu’au moins un autre variant de Superman apparaîtra dans le film, avec un acteur majeur censé enfiler le costume pour un caméo surprise.

The Flash sera dans les salles françaises le 14 juin.

The Flash – Bande-annonce coréenne

Source : MovieWeb / Crédit ©Warner Bros