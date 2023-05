The Flash : Le réalisateur a spoilé un gros cameo secret du film

Andy Muschietti, le réalisateur du film The Flash, a révélé un gros caméo du film sensé être un secret.

Un des plus gros secrets du film The Flash a été révélé. Si le public savait déjà que Michael Keaton et Ben Affleck reprendront leur version respective de Batman et que Michael Shannon sera de retour en Général Zod, la présence d’un autre acteur était sous le sceau du secret. Cependant, le réalisateur Andy Muschietti a vendu la mèche et a révélé qu’un acteur, grand fan de comic, sera présent dans le film.

***Attention Spoilers***

Dans une nouvelle interview avec Esquire Middle East, Muschietti a parlé du caméo le plus époustouflant du film. Il a révélé que Nicolas Cage fait une apparition dans The Flash en tant que Superman – oui, ce Nicolas Cage, celui qui a nommé son fils Kal-El.

« Nic était absolument merveilleux. Même si le rôle était un caméo, il a plongé dedans », a déclaré Muschietti. « J’ai rêvé toute ma vie de travailler avec lui. J’espère pouvoir retravailler avec lui bientôt. »

Cette apparition de Nicolas Cage peut paraitre anodine pour certains, mais beaucoup savent que l’acteur est un immense fan de Superman et rêve de l’incarner à l’écran depuis plus de trente ans. En 1990, il devait jouer le rôle dans Superman Lives mais à quelques semaines du tournage, le projet a été annulé. Il devait être réalisé par Tim Burton d’après un scénario de Kevin Smith.

The Flash suit Barry Allen / Flash (Ezra Miller) alors qu’il remonte dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère, provoquant par inadvertance un effet boule de neige qui modifie radicalement l’univers DC tel que nous le connaissons. Les actions de Barry créent un monde où le général Zod (Michael Shannon) est bien vivant et déterminé à dominer le monde, sans Superman pour l’arrêter.

Dans un effort pour sauver le monde, Barry s’associe à une version alternative de lui-même, ainsi qu’à Kara Zor-El/Supergirl (Sasha Calle) et à une autre version de Bruce Wayne/Batman (Michael Keaton).

The Flash, le film sera dans les salles le 14 juin.

Source : Esquire Middle East / Crédit ©Warner Bros