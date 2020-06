Riverdale : Vanessa Morgan dénonce les inégalités raciales de la série, le showrunner répond

Vanessa Morgan accuse Riverdale de ne pas la traiter comme les autres personnages blancs de la série et dit être la moins bien payée. Le showrunner répond.

Cette semaine, les langues se sont déliées à Hollywood et certaines personnes se défendent et disent enfin leur vérité. Dans un climat où le racisme est – à juste titre – de plus en plus dénoncé après le meurtre de George Floyd par la police, Vanessa Morgan de la série Riverdale a décidé de parler et de dénoncer les inégalités raciales.

Il y a quelques jours, l’actrice, qui incarne Toni Topaz dans la série de la CW, a posté son sentiment sur Twitter. Elle dit en avoir assez d’être silencieuse et se dit : « fatiguée de la façon dont les Noirs sont dépeints dans les médias, fatiguée que nous soyons dépeints comme des voyous, des gens effrayants dangereux ou en colère. Fatiguée que nous soyons également utilisés comme personnages non dimensionnels pour nos leads blancs. Ou seulement utilisés dans les promos pour la diversité, mais pas réellement dans la série. Ça commence par les médias. Je ne resterai plus silencieuse.»

Clairement, Morgan fait référence à la série dans laquelle elle joue sans directement la citer. Puis dans un autre tweet, elle révèle qu’elle est la membre du casting régulier la moins bien payée. Elle a également défendu Ashleigh Murray (Josie) qui est désormais dans la série spin-off Katy Keene. Aujourd’hui, Morgan est la seule actrice noire régulière de la série.

Mais en aucun cas elle ne blâme ses co-stars qui n’y sont pour rien : « Mon rôle dans Riverdale n’a rien à voir avec mes co-stars / amis. Ils n’écrivent pas la série. Donc pas besoin de les attaquer, ils ne prennent pas les décisions et je sais qu’ils me soutiennent. »

My role on Riverdale has nothing to do with my fellow castmates/friends. They don’t write the show. So no need to attack them, they don’t call the shots & I know they have my back. ♥️ — Vanessa Morgan (@VanessaMorgan) June 2, 2020

Après le tweet de Vanessa Morgan, le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a répondu à l’actrice, il admet qu’elle a raison et promet de mieux faire : « Nous entendons Vanessa. Nous aimons Vanessa. Elle a raison. Nous sommes désolés et nous vous faisons la même promesse que nous lui avons faite. Nous ferons mieux pour l’honorer elle et le personnage qu’elle incarne. Ainsi que tous nos acteurs et personnages de couleur. LE CHANGEMENT se produit et continuera de se produire. Riverdale deviendra plus grand, pas plus petit. Riverdale fera partie du mouvement. Tous les scénaristes de Riverdale ont fait un don à [Black Lives Matter], mais nous savons où le travail doit se faire. Dans la salle des scénaristes. »

Vanessa Morgan a rejoint Riverdale durant la saison 2 et elle est devenue régulière en saison 3. Son personnage Toni est en couple avec Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) mais elle reste surtout un personnage de fond qui n’est sollicité que pour aider sa petite-amie et n’a quasi pas d’autres histoires en dehors de Cheryl.

Source : TVLine / Crédit ©CW