Star Wars : Nouvelle série avec un lead féminin en préparation

Disney+ prépare une nouvelle série Star Wars avec un lead féminin par la co-créatrice de Russian Doll.

Une nouvelle série Star Wars va bientôt entrer en jeu chez Disney+ et cette fois, elle aura un lead féminin. Le projet est mené par Leslye Headland, la co-créatrice de la série Russian Doll. Pour le moment, aucun détail sur la série n’est disponible en dehors du fait que le personnage principal sera une femme.

Dans le passé, il a été un temps question d’une série centrée sur Rey mais cela semble assez improbable, ce n’était qu’une rumeur. On attend de voir quel sera le personnage au centre de la série.

Le projet rejoint la série sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor qui reprend son rôle des préquelles et la série sur Cassian Andor dans laquelle Diego Luna reprend son rôle de Rogue One. Et bien évidemment, la saison 2 de The Mandalorian avec Pedro Pascal sera disponible en octobre prochain.

En attendant tout ce contenu inédit, le 4 mai prochain, Disney+ lancera une série documentaire de 8 épisodes dans les coulisses du tournage de The Mandalorian. Chaque épisode explorera une facette différente de la première série live action dans l’univers de Star Wars.

Source : Variety / Crédit ©Disney/Lucasfilm