Taika Waititi aux commandes d’un futur film Star Wars ?

Taika Waititi, le réalisateur de Thor Ragnarok et The Mandalorian, aurait été approché pour réalisé un film Star Wars.

Taika Waititi est l’un des réalisateurs les plus prolifiques du moment. Alors qu’il vient d’être nommé à plusieurs reprises aux Oscars pour son film Jojo Rabbit, le réalisateur néo-zélandais est occupé avec ses prochains projets, le film sur le football Next Goal Wins et Thor Love And Thunder. Il est aussi le créateur de la série déjantée What We Do In the Shadows.

Il semble désormais que Disney s’intéresse aussi à lui pour réaliser un futur film Star Wars. En effet, The Hollywood Reporter rapporte que Lucasfilm l’aurait approché pour développer un film Star Wars.

Waititi n’est pas étranger à la saga puisqu’il a réalisé le final de la saison 1 de The Mandalorian et qu’il fait la voix de l’androïde IG-11 dans la série. Et dans un interview à EW, il a confié qu’il espérait que ce ne soit pas son dernier voyage dans cet univers.

Waititi a dévoilé que le tournage de la série était l’une « des meilleures expériences de ma vie ». Et ajoute : « Je chérie ce moment et espère le refaire. » Clairement, Taika Waititi est partant pour réitérer l’expérience Star Wars et on imagine qu’il ne dirait pas non à un projet de film. Mais pour le moment, ce n’est qu’une rumeur et le réalisateur le souligne sur les réseaux sociaux. Il a posté une image d’un album de Fleetwood Mac, Rumors.

Si la saga Skywalker est arrivée à sa fin avec L’Ascension de Skywalker, la franchise Star Wars est loin d’être terminée sur le grand écran. Trois films sortiront en décembre 2022, 2024 et 2026 mais aucune information dessus n’a été révélée.

Tout ce qu’on sait sur le futur de Star Wars, c’est que Kevin Feige de Marvel développe un film et que Rian Johnson travaille toujours sur sa trilogie. Quant aux créateurs de Game of Thrones, ils ont quitté le projet sur lequel ils travaillaient.

En attendant de voir les prochains films au cinéma, la franchise s’encre un peu plus sur le petit écran avec la deuxième saison de The Mandalorian qui arrive à l’automne prochain ainsi que des séries centrées sur Cassian Andor (Diego Luna) et Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor).

Source : EW et THR / Crédit ©DR