Matrix 4 : San Francisco en pleine émeute !

Une vidéo de tournage de Matrix 4 montre San Francisco en pleine émeute pour la suite des aventures de Néo dans la Matrice.

Le tournage de Matrix 4 bat son plein à Sans Francisco. Si des vidéos et photos volées montrent les héros originels de la trilogie des sœurs Wachovski en plein remake de célèbre saut d’immeuble, il semblerait que les deux amants de la matrice ne s’amusent pas seulement dans cette suite à sauter ou faire des courses de moto.

En effet dans cette vidéo volée de tournage de Matrix 4, on peut voir ce qui semble être les débuts d’une émeute avec fuite de passants, ainsi qu’une voiture poursuivie par des personnages pour le moment impossibles à identifier.



Si l’on ne sait pas grand-chose sur l’intrigue de cette suite, au-delà de sa localisation dans la ville de San-Francisco, il semblerait d’après les fuites de tournages que l’intrigue se déroule dans une réalité alternative loin de celle des intrigues originelles bien qu’elle soit liée à cette dernière.

Il se pourrait bien que l’on ait affaire à une autre version de Neo dans la Matrice, qui tente de réduire à néant les machines bien avant les évènements de la trilogie Matrix. Une théorie qui se tient, puisque lors de sa discussion avec l’Architecte, le spectateur découvrait que Néo – élément stabilisateur de ce monde virtuel – n’était pas à sa première tentative contre les machines.

Dans Matrix 4, Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Neil Patrick Harris, Joathan Groff, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas et Jessica Henwick ont aussi rejoint le film. On ne sait pas si l’on verra à nouveau Laurence Fishburne dans son rôle iconique de Morpheus, puisque rien n’a été annoncé concernant l’acteur.

A noter aussi qu’une rumeur annonce Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen) dans le rôle d’un jeune Morpheus mais cela n’est pas confirmé pour le moment, puisque l’acteur n’a pas été vu sur le tournage à San Francisco.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 sortira en 2021.

Crédit photos ©Warner