Doctor who saison 13 : Dernière saison pour Jodie Whittaker ? La BBC reste muette

Il semblerait que la saison 13 de Doctor Who soit la dernière pour Jodie Whitaker et que la production se prépare à une nouvelle régénération.

Alors que son épisode traditionnel spécial fêtes vient à peine d’être diffusé, un nouveau Docteur devrait arriver plus tôt qu’on l’imaginerait dans Doctor Who.

D’après une rumeur du célèbre journal britannique Mirror, la saison 13 Doctor Who serait la dernière saison pour le Docteur incarné par Jodie Whittaker. Une rumeur lancée par une source issue de la production, qui annonce que pour le moment bien que ce soit secret, la production se prépare à une nouvelle régénération du personnage emblématique, sa quatorzième depuis la création de la série.

« Son départ est très secret, mais nous allons devoir filmer dans les prochains mois l’arrivée du 14ème Docteur. Et c’est très enthousiasmant”. Toujours d’après cette source du Mirror, l’actuel Showrunner Chris Chibnall resterait en place pour la saison suivante.

Alors que la BBC n’a pas fait d’annonce concernant la suite des aventures du Docteur de Jodie au-delà de l’arrivée d’un humouriste britannique à son casting, il semble bien que la rumeur soit correcte puisque la BBC se refuse à commenter la nouvelle malgré les requêtes du site EW.

Une rumeur qui est nourrie par le fait que la principale concernée, Jodie Whittaker reste évasive quant à sa participation à la série au-delà de la prochaine saison. En effet, dans une précédente interview avec le site EW, cette dernière a répondu de manière élusive à la question : « D’autant que je le sache pour le moment, je suis le Docteur et cela me me consume beaucoup. Et je n’arrive pas à penser au-delà de ça, je ne peux pas mettre ma tête là-dedans, et je ne veux pas le faire. »

La prochaine saison de Doctor Who est actuellement en tournage. Un tournage qui risque d’etre eprturbé par le nouveau confinement strict annoncé par Boris Johnson ce 4 janvier 2021. Aucune date de diffusion n’a été annoncée par la BBC pour la saison 13. Il va falloir rester patient.

Crédit photos : ©BBC / Source : Mirror/EW