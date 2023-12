Deadpool 3 : Des photos de tournage confirment le retour d’un personnage de X-Men

Des photos de tournage de Deadpool 3 confirment le retour d’un autre personnage majeur de X-Men…avec une touche mortelle.

Wolverine ne sera pas le seul personnage des X-Men de l’époque de Fox à revenir dans Deadpool 3. La franchise Deadpool étant absorbée dans l’univers cinématographique Marvel, Deadpool 3 introduira officiellement des éléments de l’univers Fox dans le MCU.

Le MCU a déjà teasé le film à travers des publications sur les réseaux sociaux des stars Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Le studio a également publié des photos de tournage mettant en vedette Wolverine dans un costume inspiré de la bande dessinée tout en marchant aux côtés de son partenaire vêtu de noir et de rouge.

Cependant, des photos de tournage récentes publiées par Mirror révèlent que l’un des autres ennemis de Wolverine jouera également un rôle dans le film.

***Attention, spoilers possibles***

Les images montrent Wolverine dans son costume tout en attaquant un Sabretooth vêtu d’un trench-coat. Ils se tiennent dans une forêt enneigée, tandis qu’un corps repose en arrière-plan.

Une autre photo montre Deadpool tenant la tête décapitée de Sabretooth par les cheveux. Le reportage du Mirror a également indiqué qu’un autre méchant des X-Men, Toad, a été vu sur le tournage, bien qu’il n’apparaisse sur aucune des photos prises.

New set photos from ‘DEADPOOL 3’ show Wolverine & Deadpool’s fight with Sabretooth. pic.twitter.com/b32PR56HsM — X-Men Updates (@XMenUpdate) December 3, 2023

Sabretooth fait partie des ennemis les plus connus de Wolverine. Il est apparu pour la première fois dans l’univers Fox dans X-Men, où il était interprété par Tyler Mane. Liev Schreiber a ensuite interprété le personnage dans X-Men Origins : Wolverine, le même film dans lequel Deadpool a fait ses débuts.

En plus de Reynolds et Jackman, le casting confirmé de Deadpool 3 contient Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Emma Corrin, et Rob Delaney. Notez aussi que Jennifer Garner est attendue de retour dans le rôle d’Elektra qu’elle a joué il y a 20 ans dans Daredevil et Elektra.

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool 3 est prévu pour une sortie en juillet 2024.

Source : Mirror / Crédit ©Marvel Studios/DR