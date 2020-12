Justice League : Une sortie début 2021 pour le Snyder Cut

Warner Bros annonce une sortie début 2021 pour le Snyder Cut de Justice League.

Depuis un moment, nous savons que la version de Zack Snyder de Justice League sortira courant 2021 sans savoir exactement quand. Cette semaine, l’étau se resserre un peu puisqu’on apprend que le film sortira début 2021 sur HBO Max.

Il n’y a toujours pas de date exacte mais c’est toujours une indication. Cela laisse aussi entendre qu’une date sera probablement enfin dévoilée sous peu.

Justice League est sorti dans les salles en 2017, bien après que Zack Snyder ait laissé le projet entre les mains de Warner Bros.et Joss Whedon. Cette version était alors un film complètement différent de ce que Snyder envisageait à l’origine et fut un flop critique et commercial.

Les fans de DC ont été extrêmement contrariés par la façon dont le film s’est terminé et ont presque immédiatement appelé le studio à sortir le Snyder Cut, qui s’est ensuite transformé en un mouvement à part entière. Plus de deux ans après, Warner rappelait Snyder pour qu’il termine son film et il sera donc à voir l’an prochain sur la plateforme HBO Max.

Tout récemment, Snyder a réuni certains des membres de la distribution pour quelques reshoots, ce qui n’ajoutera que quelques minutes aux 4 heures que durera le film.

Pour le moment, le film n’a pas de distributeur en France.

Source : Collider / Crédit ©Warner Bros