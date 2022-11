Grey’s Anatomy saison 19 : Le départ de Meredith se précise et quelqu’un va mourir ? (spoilers et promo)

Le départ de Meredith se précise de plus en plus et un personnage est-il sur le point de mourir dans Grey’s Anatomy ? Spoilers et promo du final de mi-saison.

Décidément, Boston est une ville chanceuse ! Après Jackson et April qui ont décidé d’en faire leur QG, c’est peut-être la prochaine destination pour Meredith. Comme on pouvait s’en douter, il y a de fortes chances que Meredith s’y installe avec sa famille. Non seulement une bonne école pour Zola s’y trouve, mais Meredith pourrait aussi trouver un remède pour la maladie d’Alzheimer.

De passage dans le Massachusetts, Meredith rend visite à Jackson pour se défouler et faire et se confier à son ami à propos de sa fille. Elle déplore la difficulté de Zola à l’école, à cause de ses crises d’angoisse, et est complètement terrifiée à l’idée que les membres de sa famille reçoivent un diagnostic de maladie d’Alzheimer. La thérapie n’aide pas et Meredith se sent impuissante.

Jackson a une solution : guérir la maladie d’Alzheimer. Il lui donnera un travail en un clin d’œil, financé par la fondation. Cela permettra à Meredith pourra ainsi travailler pour guérir la maladie qui a coûté la vie à sa mère et soulager sa fille. Après une discussion avec Zola, Meredith envoie un message à Jackson et lui dit qu’elle accepte son offre sans même faire part de sa décision à Nick. Meredith va déménager à Boston.

Alors que cela signifie-t-il pour la série ? Nous savions qu’Ellen Pompeo ne sera là que pour 8 épisodes cette saison, il est donc quasi certain que c’est la façon dont elle va s’éloigner. Reste à savoir qui va endosser son rôle de chef qu’elle venait récemment d’accepter.

De son côté, Catherine qui est aussi en ville, apprend que sa tumeur est en train de grossir à nouveau mais elle refuse d’être traitée contre l’avis de Tom qui lui conseille aussi fortement d’en parler à son mari et à son fils. Mais elle souhaite pour le moment garder le secret. Catherine est-elle en train de mourir ?

Une loi dévastatrice

Dans le reste de l’épisode, Bailey et Addison, qui aident une amie de Bailey dans un planning familial, se sont portées volontaire pour aider une patiente, Susan, dans un autre état. Susan vit une grossesse extra-utérine qui s’est attachée à une cicatrice de césarienne. C’est une situation potentiellement mortelle, et son médecin ne procédera pas à l’opération (à cause de la nouvelle loi qui pourrait lui apporter des ennuis), alors Bailey et Addison sont envoyées pour la récupérer et l’amener à la clinique. Mais durant le trajet, Susan commence à saigner et elle mourra sur le bord de la route.

Cette tragique expérience donne l’idée à Bailey de proposer à Addison le camion chirurgical de Ben qui prend la poussière à la caserne. Addison pourra se rendre dans le sud de l’Illinois, une région proche de plusieurs états qui ont interdit l’avortement afin d’aider les personnes dans le besoin de soins gynécologiques qu’elles ne peuvent plus avoir à cause de ce changement de loi. Parce que ce n’est pas juste l’IVG que cette loi interdit, elle met de nombreuses personnes en danger de mort quand des médecins refusent de faire des procédures qui sont techniquement des avortements et peuvent sauver la vie de patientes. Le curetage n’est pas seulement un avortement, c’est une procédure qui doit parfois être effectuée après une fausse couche, une expérience que Miranda Bailey a vécu personnellement il y a quelques saisons.

Pour finir, Lucas refuse toujours de dire à ses camarades qu’Amelia est sa tante et préfère les laisser penser qu’il couche avec elle. Amelia lui donne un ultimatum : leur dire la vérité dans les trois jours ou elle le fera elle-même.

La semaine prochaine, ce sera déjà le final de mi-saison et ce sera également un cross-over avec Station 19. Comme le montre la promo, alors qu’une nouvelle bouleversante sera annoncée, un orage frappe Grey Sloan. Les chirurgiens et les internes présents travaillent ensemble pour sauver un journaliste blessé et sa famille touchés par la tempête. Pendant ce temps, un auteur bien-aimé subit une intervention chirurgicale risquée et des complications de la tempête surviennent.

La voix off de la promo prévient aussi qu’une « tragédie va toucher l’un des nôtres ». Est-ce que quelqu’un va mourir dans la tempête ? Réponse la semaine prochaine.

Grey’s Anatomy 19×06 / Station 6×06 – Crossover mi-saison